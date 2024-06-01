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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Başkanı Özbek’ten Mourinho yorumu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Başkanı Özbek’ten Mourinho yorumu!

        Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin Teknik Direktör Jose Mourinho ile görüşmelerine yönelik, "Demek ki geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın oluşturduğu etki diğer takımları baya endişelendirmiş. Bu sene daha sıkı çalışıyorlar, öyle gözüküyor. Hiç fark etmez" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 16:37 Güncelleme: 01.06.2024 - 16:37
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        Özbek'ten Mourinho yorumu!
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        Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte göreve gelmelerinin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Özbek, Anıtkabir ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ın misyonunun Avrupa takımlarını yenmek olduğunu hatırlatan Özbek, "Şimdi onun için hazırlanıyoruz. Ben buradan bütün Galatasaray taraftarlarıma, Galatasaray’ı sevenlere selam gönderiyorum. Onların artık şehirleri sarı kırmızı bayraklarla donatmasını istiyorum ve yeni sezonun da Türkiye’deki futbol kulüplerinin hepsine güzel bir yıl olmasını diliyorum. Şimdi hazırlık dönemi. Bir müddet sonra ligler başlayacak. Güzel bir yarışma" diye konuştu.

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        "Ana hedefimiz Avrupa’da başarıyı yakalamak"

        Özbek, açıklamalarının ardından basın mensuplarını sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ‘Şampiyonlar ligi için nasıl bir takım göreceğiz’ sorusunu cevaplayan Özbek, şöyle konuştu:

        "Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacağız. Dolayısıyla onun hazırlıkları zaten çok önceden yapılıyor. Maalesef yarış bu sene 2 takım arasında geçti. Yani çok önceden Şampiyonlar ligine gidecek takımlar belliydi. Onun için de hazırlıklarımız çok önceden başlamıştı. Biz hazırız inşallah taraftarımızı memnun edecek, onları mutlu edecek bir takımı da kurmak için çalışıyoruz. Ligde önemli tabi hedefimiz ana hedefimiz Avrupa’da başarıyı yakalamak. Kimse merak etmesin biz hazırız."

        "Beşinci yıldıza hazırlanıyoruz"

        Kendisine yöneltilen ‘Fenerbahçe Jose Mourinho'yu duyurdu, bu transferi nasıl değerlendiriyorsunuz?’ sorusunu yanıtlayan Özbek, "Mourinho çok önemli birisi. Demek ki geçtiğimiz sezonda Galatasaray’ın oluşturduğu etki diğer takımları baya endişelendirmiş. Onun için çok yüksek maliyetli, bu sene daha sıkı çalışıyorlar, öyle gözüküyor. Hiç fark etmez. Galatasaray Galatasaray’dır. Galatasaray her zaman kazanan takımdır. Özellikle mayıslara gelince artık herkes mayısın kimin olduğunu, mayısların kimin olduğunu biliyor. Bundan sonra da öyle olacaktır. Beşinci yıldıza hazırlanıyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon sonunda da beşinci yıldızı takmış olacağız."

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