Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!

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Fenerbahçe, görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Jose Mourinho'yu İstanbul'a getiriyor. Portekizli teknik adamı taşıyan uçağın, 2 Haziran Pazar günü saat 14.30 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.

Deneyimli teknik adam, saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Başkan Ali Koç'un da hazır bulunacağı ve taraftara açık olarak düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacak.

FENERBAHÇE SOSYAL MEDYADA ATEŞİ YAKTI! Fenerbahçe Kulübü, ilk olarak saat 22.42'de resmi X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Yarın akşama plan yapmayın" yazısının yanı sıra göz kırpma ve kum saati emojisi yer aldı. Bu paylaşımla birlikte, görüşmelere başlandığı KAP'a bildirilen teknik direktör Jose Mourinho'nun yarın akşam (2 Haziran Pazar) İstanbul'a geleceği duyurulmuş oldu. REKLAM Yarın akşama plan yapmayın. 😉⏳ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2024 MOURINHO'DAN İLK MESAJ: KADIKÖY'DE BULUŞUYORUZ Fenerbahçe'nin yeni hocası Jose Mourinho, sarı-lacivertli taraftarlara ilk mesajı Londra'da verdi. Portekizli teknik adam, saat 23.35'te sarı-lacivertli kulübün X hesabından paylaşılan videoda, "Merhaba Fenerbahçe taraftarları. Yarın Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım" ifadelerini kullandı. Dünyanın En Büyük Spor Kulübünün Büyük Taraftarı!



Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz. 😌🙃



2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz!💛💙 pic.twitter.com/jPOcSnzpZL — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2024 Mourinho'dan F.Bahçe açıklaması! Haberi Görüntüle Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel Haberi Görüntüle Özbek’ten Mourinho yorumu! Haberi Görüntüle