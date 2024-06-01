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        Haberler Gündem Güncel Aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi | Son dakika haberleri

        Aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi

        İstanbul Maltepe'de bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu direk karşıdan gelen aracın üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 22:55 Güncelleme: 01.06.2024 - 22:55
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          Maltepe'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarparak takla attı.

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          Aydınlatma direği karşıdan gelen hafif ticari aracın üzerine devrilirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

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          Kaza, saat 20.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Başıbüyük istikametine seyir halinde olan B.Ö. idaresindeki 34 UU 7125 plakalı otomobil, viraja hızlı giren sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı.

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          Otomobil çarpmanın ardından takla atarken, aydınlatma direği ise karşı yönden gelen V.U. idaresindeki 34 HYD 003 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi.

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          İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta hasar meydana geldi.

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          Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, trafik her iki yönde kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

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          Araçların çekilmesinin ardından yoldaki trafik normale döndü.

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