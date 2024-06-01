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Üniversiteli genç kız gece yarısı kasklı kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırganın yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kağıthane’de üniversitesi öğrencisi A. Z. kızımızı bıçaklayan ve ağır yaralayan M.H.adlı şüpheli şahıs yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce olaya ait görüntüler incelenmiş ve saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs 5 ay süren teknik takip ve araştırmalar neticesinde yapılan ihbarlar da değerlendirilerek yakalandı. Polisimizi tebrik ediyorum. Kızımız A.Z.’ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Aziz Milletimizin huzurunu kaçıranlara, kadınlara şiddet uygulayanlara, masum insanların canına kast edenlere ve suç odaklarına asla taviz vermeyeceğiz. Bu kişileri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.

GEREĞİ YAPILDI-16



Kağıthane’de üniversitesi öğrencisi A. Z. kızımızı bıçaklayan ve ağır yaralayan M.H.adlı şüpheli şahıs yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünce olaya ait görüntüler incelenmiş ve saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs 5 ay süren teknik takip ve araştırmalar… pic.twitter.com/NeeaawKlDI — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 1, 2024

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NE OLMUŞTU?

İHA'nın haberine göre olay geçtiğimiz sene Aralık ayında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi A.Z. (20), akşam saatlerinde yardım amaçlı semte yeni taşınan çocukluk arkadaşı Eren Y.’nin evine gitti. Burada arkadaşları Sıla K. ve Yunus Emre K. ile taşınmaya yardımcı olan Zengin, birkaç saat sonra yanlarından ayrılarak evine döndü. Kıyafetlerini değiştiren genç kız, ardından kahve içmek için tekrardan arkadaşlarının da olduğu Eren Y.’nin evine gitmek için gece yarısı yola çıktı.

“ABİ KORKUTTUN BENİ” DEDİĞİ ŞAHIS BELİNDEN BIÇAKLADI Yaya olarak yürüyen genç kız, yaklaşık 15 dakika sonra Eren Y.‘nin bulunduğu binanın önüne geldi. O esnada kapının şifresini yanlış giren genç kızın arkasından bir şahıs koşarak yaklaştı. Genç kızın “Abi korkuttun beni” diye tepki verdiği kasklı şahıs, hiç sesini çıkartmadan genç kızı belinden bıçakladı. Olayın ardından saldırgan bıçağı olay yerinde peçeteye sarıp attıktan sonra kaçarken, genç kız yere düştü. Kanlar içerisinde kalan genç kızın çığlıklarını duyan arkadaşları yanına geldi. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan genç kız için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. REKLAM 3 ORGANI ZARAR GÖRDÜ İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan A.Z. yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesi’ndeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hayati tehlikesi olan A.Z. hemen ameliyat alındı. Bıçaklanması sonucu 3 organı zarar gören A.Z., 6 saat süren ameliyat sonucu hayati tehlikeyi atlatarak normal bakım servisine alındı.

“ARKAMDAN BIÇAKLADI VE ÇIĞLIĞIMIN ÜSTÜNE KAÇTI” Olayla ilgili konuşan A.Z., “Evden çıkıp arkadaşıma giderken kasklı bir adam gördüm. Sonrasında izlendiğimi hissettim ama arkama baktığım da kimseyi görmedim. Arkadaşımın binasına girmek için şifreyi girerken adam üstüme doğru koştu. Kurye olduğunu sandım. Tam o sırada beni arkamdan bıçakladı ve çığlığımın üstüne kaçtı. Ondan sonra bıçağı da peçeteyle tutup yere fırlatmış” dedi. “BAĞIRMASAYDI BELKİ DE DAHA DA DEVAM EDECEKTİ" Baba Kenan Zengin ise, “Şifreyi girerken çocuk yanlış giriyor. O arada arkasında bitiyor. 'Abi beni korkuttun ne yapıyorsun' diyor. O arada bıçağı sokuyor. Ölümden döndü. 3 organı zarar gördü ve ameliyatı 6 saat sürdü. Kızım öleceğim düşüncesiyle ameliyata girdi. Hekimlerimiz sağ olsunlar çok iyi ilgilendiler. Eşim, kızımı yürürken arıyor eve gidip gitmediğini öğrenip endişelenmemek adına. Dördüncü aramada da ulaşamayınca arkadaşını aradık. Olayı öğrendik ve apar topar gittik. Zaten mesafe 700-800 metreydi. Şu an son durumu hayati tehlikesi yok. Ama iyileşmesi uzun sürecek. Arkadaşları çığlığına çıkıyor. Bağırmasaydı belki de daha da devam edecekti. Bu olayında arkasını ben bırakmak istemiyorum. Bu işin failini bulunmasını istiyorum. Ceza almasını istiyorum sonuna kadar" şeklinde konuştu. “EVİMİN SOKAĞINDAN BERİ TAKİP ETTİ” Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak A.Z'nin ifadesine başvurdu. İfadesinde kendisini yaralayan şahsın evinin bulunduğu sokaktan itibaren kendisini takip ettiğini, kendisini rahatsız eden ve şüphelendiği kimsenin olmadığını söyledi. Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, saldırganı yakalama çalışmalarını sürdürüyor.