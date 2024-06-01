Dries Mertens: Galatasaray'la sözleşmemi bir yıl daha uzatacağım

"SUUDİ VE AMERİKAN TEKLİFLERİ VARDI"

"Suudi Arabistan ve Amerika'dan da ilgi vardı ama Kat beğenmedi. Galatasaray'da geçen sezona sanki son sezonummuş gibi girdim. Ayrıca hoca ve kulüple birlikte daha az şey yapacağımı hissettim. Ziyech, Zaha ve Ndombélé'yi aldılar. Büyük isimler ama bir noktada mücadele ederek takıma geri döndüm."