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Kurtuluş Savaşı’nda halkının gösterdiği başarıdan ötürü 1984 yılında “Şanlı” unvanını almıştır. Etnik mimarisi, yöresel lezzetleri, tarihi yerleri bakımından oldukça önemli bir yere sahip olan şehir, her yıl yerli ve yabancı olmak üzere birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır. Şanlıurfa ilçeleri nelerdir? Şanlıurfa’nın ilçeleri tam listesi nedir? Şanlıurfa merkez ilçeleri hangi ilçelerden oluşur? Şanlıurfa ilçeler haritası hangi ilçeleri kapsar? İşte, merak edilen detaylar.

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Şanlıurfa İlçeleri

Ülkemizin en geniş topraklara sahip olan illerinden biri olarak ön plana çıkan Şanlıurfa şehrimiz, doğuda Mardin, batıda Gaziantep, kuzeyde Adıyaman, kuzeydoğuda Diyarbakır illeri ve güneyde Suriye ile sınır komşusudur. Şehrin bilinen en eski adı Edessa’dır. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapması şehri önemli bir kültürel merkez haline getirmektedir. İlk buğday tarımının yapıldığı yer olarak kabul edilen şehrin Nuh tufanından sora kurulan ilk şehirlerden biri olduğu söylenmektedir. Sanayi ve tarım faaliyetleriyle bölgede güç sahibi olan şehrin ekonomisine katkı sağlayan öğelerden biri de turizmdir. Şehir farklı noktalardan bizi tarihi detaylarıyla karşılamaktadır. En bilinen turistik yerleri; Göbeklitepe, Balıklıgöl, Harran, Halfeti, Eyüp Peygamber Makamı ve İnbaşı mağaralarıdır. Şanlıurfa ilimizin 13 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerin 3’ü merkez ilçedir. İşte, Şanlıurfa ilçeleri:

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Merkez İlçeler:

Eyyübiye

Haliliye

Karaköprü

Diğer İlçeler:

Akçakale

Birecik

Bozova

Ceylanpınar

Halfeti

Harran

Hilvan

Siverek

Suruç

Viranşehir

Şanlıurfa'nın İlçeleri

Kadim tarihiyle uygarlıklara ışık tutan Şanlıurfa, mutlaka görülmesi gereken şehirlerimizden biridir. Öyle ki şehirde yer alan Göbeklitepe, dünyanın en büyük ibadet yeri, en eski ve ilk tapınağı olarak önemli bir yere sahiptir. Yapının M.Ö.10.000 tarihinde yapıldığı ön görülmektedir. 2011 tarihinden bu yana yapı, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde de yer alan önemli bir tarihi eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Şanlıurfa, müze şehir olarak da adlandırılmaktadır. Bunun sebebi şehrin tarihi kalıntılarının eşi benzeri olmayan özelliklere sahip olmasıdır. Bölgeye ve çevresinde Cilalı Taş Devri’nden bu yana yerleşimin olduğu düşünülmektedir. Pek çok peygamberin yaşadığı yer olan Urfa, bu sebeple peygamberler diyarı olarak da anılmaktadır. Şanlıurfa ayrıca İbrahim peygamberin doğum yeri olarak kabul edilir ve anısına bir cami de bulunmaktadır. Tüm dinlere kucak açan bu kadim şehrin 13 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, Siverek, Suruç ve Viranşehir.

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Şanlıurfa Merkez İlçeleri

Şanlıurfa'nın güncel nüfusu 2.170.110 olarak belirlenmiştir. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe Haliliye ilçesidir. En az nüfus yoğunluğuna sahip olan ilçesi ise Halfeti ilçesidir. Pek çok kültürü kucaklayan ve Türkiye’nin en gelişmiş şehirlerinden biri olan Şanlıurfa’da 13 ilçe yer almaktadır. Bu 13 ilçenin 3’ü merkez ilçedir. İşte, Şanlıurfa merkez ilçeleri:

Merkez İlçeler:

Eyyübiye

Haliliye

Karaköprü

Şanlıurfa İlçeler Haritası

Görsel destek aracı olarak harita kullanarak şehirde yer alan ilçelerin büyüklükleri, genişlikleri ve konumları hakkında bilgi alabilirsiniz. Görsel destek aracı olarak ilk akla gelen haritalardır. Harita yardımıyla Şanlıurfa’nın ilçelerinin yüz ölçümlerine, konum ve büyüklüklerine ulaşabilirsiniz. Bu noktada harita ilçeleri öğrenmenizi kolaylaştıracaktır. İşte, Şanlıurfa ilçeler haritası:

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