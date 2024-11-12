4 yaşındaki çocuğun banyoda feci ölümü!
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, banyoda elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa'da edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Yaban Mahallesi'nde yürek yakan bir olay meydana geldi.
BANYODA AKIMA KAPILDI
İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Übeyit Emre (4), banyoda elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ekiplerce Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Emre, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.