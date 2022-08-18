Kebabın başkenti Şanlıurfa tescilini bekliyor

İnsanlık tarihinin en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapan kent, tarihsel birikim ve coğrafi konumunun sağladığı lezzet zenginliğini Türk Patent ve Marka Kurumu'na da tescil ettiriyor.
Türkiye'nin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerinden olan Şanlıurfa'da şu ana kadar 38 farklı lezzet tescil edilirken 13 farklı lezzet ise tescil onayı için bekliyor.
Ciğer, haşhaş, soğan, kazan, patlıcan ve son olarak da tepsi kebabını tescil ettiren Şanlıurfa, hem mideye hem göze hitap ediyor.
Kente gelen ziyaretçiler, en çok ciğer kebabını tercih ederken Şanlıurfalılar ise daha çok kendi elleriyle hazırlayıp ekmek fırınlarında pişirttikleri tepsi kebabını tüketmeyi tercih ediyor.
"KEBAPLARIN EFENDİSİ: CİĞER"
Şanlıurfa Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Abdurrahman Acar, AA muhabirine, kentin gastronomi turizmindeki payının her geçen gün arttığını söyledi.
Turizmin olmazsa olmaz ayaklarından birisinin gastronomi olduğunu vurgulayan Acar, tanıtımı iyi yapılan yemeklerin yatırım olarak kentlere kısa sürede döndüğünü dile getirdi.
Şanlıurfalıların vazgeçilmezleri arasında kebapların bulunduğunu belirten Acar, "Coğrafi işaretli 6 kebabımızdan her biri diğerinden lezzet olarak iddialı. Fakat ciğer kebabımız bunların kalbi diyebiliriz. Biz ciğer kebabını günde 3 öğün tüketebiliyoruz. Misafirlerimizin de en çok tercih ettiği kebapların başında ciğer kebabı başta geliyor. Yeni tescillenen tepsi kebabımızı ise haftanın en az 2-3 günü evlerimizde ve işyerlerimizde Şanlıurfalılar olarak tüketiriz. Deyim yerindeyse tepsisi olmayan iş yeri ve evimiz yok diyebiliriz." şeklinde konuştu.
Acar, kentte hemen hemen herkesin kendi mesleğinin yanı sıra aynı zamanda iyi kebap yapabilen nitelikte olduğuna dikkati çekti.
HER KEBABIN LEZZETSIRRI AYRI
Şef Osman Yüksekyayla da kentte çok sayıda kişinin kebap sayesinde evine ekmek götürdüğünü ifade etti.
Şanlıurfa'ya gelen herkesin mutlaka sevdiği bir kebabı tükettiğini anlatan Yüksekyayla, "Şanlıurfa'da daha çok ciğer kebabı yenir. Ekmek arası servis edilen ciğerin en önemli özelliği ise erkek kuzu ciğeri olmasıdır. Şanlıurfa'da isot dediğimiz biber ile servis edilir ve oldukça da çok sevilir." diye konuştu.
Kebapçı Celal Toğa ise her bir kebabın lezzet sırrının ayrı olduğunu söyledi.
Patlıcan ve soğan kebabının özelliğinin etinin yağının sebzelere geçmesinden geldiğini belirten Toğa, kazan ile tepsi kebabının ise asıl lezzetine kısık ateşte 3 saat pişerek ulaşabildiğini ifade etti.
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