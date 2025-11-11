Habertürk
        Şanlıurfa'daki zincirleme kaza kamerada: 2 ölü, 2 yaralı

        Şanlıurfa'daki zincirleme kaza kamerada: 2 ölü, 2 yaralı

        Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Zincirleme kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 00:59 Güncelleme: 11.11.2025 - 00:59
        Zincirleme kaza kameraya yansıdı: 2 ölü, 2 yaralı
        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Emir K. (18) idaresindeki otomobil, GAP Bulvarı'nda refüjdeki bariyerlere ve direğe çarptı, ardından karşı şeride geçerek iki otomobile çarparak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre; yaralılardan Emin G. (17) ve Mustafa A. (19) hayatını kaybetti.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kaza öncesi şeridinde giden iki aracın arasından makas atarak geçen otomobilin sürücüsünün kontrolü kaybetmesi yer alıyor.

        Kazaya sebebiyet veren otomobilin önce refüjdeki bariyerlere ve direğe ardından da karşı şeritteki iki otomobile çarptığı anlar görülüyor.

        
        
        
