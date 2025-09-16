Şanlıurfa'da yük asansörü düştü: 4 yaralı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde inşaat halindeki binada halatı kopan yük asansörünün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Bozova ilçesine bağlı kırsal Killik Mahallesi'ndeki inşaat halindeki bir binada, içinde 4 kişinin bulunduğu yük asansörü, halatının kopması sonucu 2. kattan düştü.
AA'nın haberine göre; asansörde bulunan Zeliha ve Arif A. ile Halise S. ve Fatma Ç. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.