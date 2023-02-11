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Şanlıurfa'da yıkılan binalarla ilgili 8 gözaltı

Şanlıurfa'da depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu bulunan 8 kişi gözaltına alındı

Giriş: 11.02.2023 - 13:52 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Şanlıurfa'da yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 8 zanlı gözaltına alındı
Şanlıurfa'da yıkılan binalarla ilgili 8 gözaltı
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AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltı ve sorgu işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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