Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü
Şanlıurfa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 36 yaşındaki Hasan Dağ, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü
Giriş: 28.05.2024 - 06:30 Güncelleme: 28.05.2024 - 06:31
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, hayatını kaybetti.
Hasan Dağ (36) Şair Şevket Mahallesi'ndeki bir evin önünde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
AA'nın haberine göre; ağır yaralanan Dağ, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ