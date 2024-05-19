Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Giriş: 19.05.2024 - 01:13 Güncelleme: 19.05.2024 - 01:13
Aslan İstemi (60) idaresindeki otomobil, kırsal Güvenli Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Sakine (47), Zeki Şahin (10) ve Sara Nur İstemi (9) 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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