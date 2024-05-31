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        Haberler Yaşam Şanlıurfa'da 'leopar keleri' görüntülendi

        Şanlıurfa'da 'leopar keleri' görüntülendi

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kertenkele türü olan leopar keleri gözlemlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 10:02 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:08
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        Şanlıurfa'da 'leopar keleri' görüntülendi
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        Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Biyolojik Çeşitlilik İzleme ve Envanter Projesi kapsamında Birecik ilçesi kırsalında ekiplerce gözlem çalışması yapıldı.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Ülkemizde yaşayan en büyük gece keleri (Gekko) türü olan Leopar keleri, Biyolojik Çeşitlilik İzleme ve Envanter Projesi kapsamında gözlemlendi. Boyları 25 santime kadar ulaşan tür, çekirge, akrep, örümcek ve diğer böcek türleri ile beslenmektedir. İnsanlar için zararsız olan Leopar keleri çiftçi dostudur. Türkiye'de şimdiye kadar sadece Şanlıurfa ilinde tespit edildiğinden izlemeye konu edilen bayrak türlerimizden biridir."

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        #leopar keleri
        #Şanlıurfa
        #haberler
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