Kentte akraba iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet ve Sinan Gelmiş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA'nın haberine göre, polis ekipleri, gerginliğin devam ettiği hastanede önlem aldı.