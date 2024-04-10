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        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da feci yangın!! Tekstil fabrikası alevlere teslim! - Son dakika haberi

        Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altında

        Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevlere çok sayıda ekip tarafından müdahale edildi. Yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 13:52 Güncelleme: 10.04.2024 - 14:53
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        Tekstil fabrikasında feci yangın!
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        Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı.

        AA'da yer alan habere göre 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

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        DUVARI YIKIP MÜDAHALE ETTİLER

        Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri, 17 itfaiye aracı ve su tankerleriyle müdahale etti.

        Fabrikanın duvarı iş makinelerinin yardımıyla yıkılarak yangına müdahale hızlandırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kentin bir çok noktasından görüldü.

        Fabrika sahibi Abit Aslan, AA muhabirine, "Çok şükür can kaybı yok. Zaten bayram dolayısıyla işçilere izin verilmişti." dedi. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kentin birçok noktasından görülebiliyor.

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        #son dakika
        #Şanlıurfa
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