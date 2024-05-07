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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da düğünde maganda kurşundu: 1 ağır yaralı

        Şanlıurfa'da düğünde maganda kurşundu: 1 ağır yaralı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen bir düğünde Zemzem Özdemir, gelinin duvağını toplamaya çalıştığı sırada havaya açılan rastgele ateş sonucu ağır yaralandı. Yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 01:32 Güncelleme: 07.05.2024 - 01:35
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        Gelinin duvağını topluyordu, maganda kurşunuyla ağır yaralandı
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        Olay, ilçeye bağlı Hamzababa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede düzenlenen düğünde gelin Saadet Karagöz'ün evine getirilmesi sırasında havaya rastgele ateş açıldı.

        CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

        Bu sırada Zemzem Özdemir adlı kadın düğün alanında gelinin yerde sürüklenen duvağını toplamaya çalışırken, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

        Halayların çekildiği sırada, Özdemir kanlar içinde yere yığıldı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde maganda kurşunuyla yaralanan Özdemir için jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.

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        HAYATİ TEHKLİKESİ BULUNUYOR

        Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilen Özdemir, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre; Acil Serviste ilk müdahalesi yapılan kadın hayati tehlikesi nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaşanan bu olayın ardından düğün sona erdirilirken, jandarma ekipleri, yaralamaya neden olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        #Son dakika haberler
        #Şanlıurfa
        #Ceylanpınar
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