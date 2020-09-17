AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs denetimleri kapsamında halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda drone kullanıldı.

Özellikle Balıklıgöl yerleşkesi ve tarihi çarşılar bölgesinde drone ile gerçekleştirilen denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar tespit edilerek, uyarıldı, para cezası uygulandı.