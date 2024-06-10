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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 22:10 Güncelleme: 10.06.2024 - 22:10
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        Şanlıurfa'da silahlı kavga
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        Şanlıurfa Cumhuriyet Mahallesinde akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda silahla yaralanan E.E. 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.

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        #Şanlıurfa
        #Silahlı kavga
        #haberler
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