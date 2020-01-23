23 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Urfa'nın Kale Mahallesi Gerger Caddesi'nde Ersin Ağırtaş'a ait 63 AFF 077 plakalı otomobil, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından kundaklanmaya çalışıldı.
Sabah saatlerinde engelli çocuğunu hastaneye götüreceği sırada otomobilinin üzerindeki siyah isi gören Ağırtaş, durumu 155'e bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, otomobilde parmak izi çalışması yaptı. Caddedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisin, şüphelinin yakalanması için çalışması sürüyor.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir şüphelinin elindeki sıvıyı aracın üzerine dökerek yaktığı kağıtla tutuşturmaya çalışması yer alıyor. Kayıtların devamında kağıtların rüzgarda uçuşmasının ardından uzaklaşan şüphelinin, bir süre sonra geri döndüğü ve yaktığı kağıtları yeniden aracın üzerine attığı görülüyor.
6 AYDA 3 ARACINA ZARAR VERİLMİŞ
Otomobili kundaklanmak istenen Ağırtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 ayda 3 aracına zarar verildiğini söyledi. İlk otomobilinin camlarının kırıldığını belirten Ağırtaş, iki ay aradan sonra aldığı ikinci otomobilinin ise benzin dökülerek yakıldığını anlattı.
Ağırtaş, şöyle konuştu: "Yaşananları polise bildirdim, gelip parmak izi alıp gittiler. Herhangi bir gelişme olup olmadığını sormak için polis merkezine gittim ancak incelemenin sürdüğünü söylediler. Hasar gören aracıma yaklaşık 70 bin lira masraf yapıp sattım.
Bunun üçüncü araç olduğunu belirten Ağırtaş, "Her üç aracıma da iki ay arayla zarar verildi. Şu anki aracım bir hafta önce yakılmaya çalışıldı. Yine aynı kişi olduğunu düşünüyorum, elinde benzin var. Tabii biz bunu kamerada tespit ettik. Benim ve ailemin hayati tehlikesi var bu durumda" ifadelerini kullandı.
"BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUZ"
Ağırtaş, kundaklama girişiminde bulunan şüphelinin bir an önce yakalanmasını istedi. Ağırtaş'ın babası Nevzat Ağırtaş da kimseyle husumetlerinin bulunmadığını belirterek, araçlarına zarar veren kişinin bir an önce bulunup adaletin karşısına çıkarılması gerektiğini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!