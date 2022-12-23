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Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

Giriş: 23.12.2022 - 01:44 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 7 kişi yaralandı
Arazi anlaşmazlığı kavgası! 7 yaralı
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AA

Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan, kırsal Sofuca ve Büyükçay mahallelerinde yaşayan iki grup arasında çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek ve Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

Olayda 7 otomobil ve 1 iş makinesinde de zarar oluştu.

Jandarma mahalle ve hastanede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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