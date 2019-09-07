07 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rapçi Şanışer'in teklifiyle Fuat, Ados, Hayki, Server Uraz, Beta, Tahribad-ı İsyan, Sokrat St, Ozbi, Deniz Tekin, Sehabe, Yeis Sensura, Aspova, Defkhan, Aga B, Mirac, Mert Şenel ve Kamufle olmak üzere 18 müzisyen bir araya geldi.
Şarkı, Youtube'da paylaşıldıktan sonra büyük yankı uyandırdı, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Parça iki gündür de Twitter'da TT (Trend Topic) oldu.
Şarkıda, ‘adalet’, ‘özgürlük’, ‘eğitim’, ‘kadına yönelik şiddet’, ‘hayvana yönelik şiddet’, ‘doğa’ gibi konular işleniyor.
Kamufle diye tanınan rapçi Basri Fırat Bayraktar BBC Türkçe'ye şunları söyledi:
"Bu konularda aslında gündelik hayatımızda farkında olup çıkmaza giren bir diyalog içinde oluyoruz. Farkındalık yaratmak (istedik). Birçok konuya değinip, böyle şeyler var, böyle şeyler oluyor, böyle şeyler olmaya devam ediyor demek. Bir düşünsün insanlar neden devam ediyor, senin yüzünden olabilir mi ya da benim yüzümden olabilir mi? Bunu düşündürtmek. Birazcık ışık yakmak oldu. İki ay önce Şanırşer aradı, '20 tane farklı konuyu, 20 kişi konuyu dile getirse nasıl olur?' dedi. Ben de 'süper olur' dedim. Toplumsal hangi konuya değinebiliriz diye düşündük. Böyle bir şey yaptığımız için gurur diyorum."
ŞANIŞER KİMDİR?
Son dönemin sosyal medyada popüler isimlerinden Rapçi Şanışer kimdir? soruları merak konusu oldu. Rap müziği dinleyenlerin yakından bildiği İzmirli Rapçi'nin "Susamam" şarkısı Youtube'da yayınlandı. Şanışer ve birçok rapçinin de yer aldığı şarkının klibi ve sözleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Peki Şanışer kimdir? İşte Şanışer hakkında detaylı bilgiler...
Rap dünyasında Şanışer ismiyle tanınan Sarp Palaur, 1987 yılında dünyaya geldi. Aslen İzmirlidir. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Antalya'ya yerleşti. 2005 senesinde Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünü kazandı.
Müzik hayatına 2000 yılında yaptığı ilk deneme kayıtlarıyla başlamış olan Sanışer 2007-2008 seneleri arasında üç adet yer altı albümünü internet aracılığıyla rap müzikseverlerin beğenisine sunmuştur.Temmuz 2009’da Dolunay Müzik ile ilk bandrollü albümünün yapımı için anlaşmış olan rap müzisyeninin Rafet El Roman’ın prodüktörlüğünde çıkarmış olduğu Açık ve Net adlı albümü rap müzik camiasında oldukça tepki almıştır. Şanışer’in Onuncu Gün, 12-15 ve Açık ve Net isimli üç adet albümü bulunmaktadır. Açık ve Net çıktığı ilk haftada D&R'de Rap alanında listenin birinci sırasında oturmayı başarmıştır.Sarp Palaur, 25 Kasım'da da Otuzuncu Gün adını verdiği 10 parçanın bulunduğu albümünü dinleyicilerine sunmuştur.
Sarp Palaur, bir röportajında Şanışer isminin hikayesini şu sözlerle aktarmıştı:
15 yaşında aldığım bir karar o. O dönem böyle eski Türkçe, Farsça isimler çok modaydı. Sagopa Kajmer etkisi sanırım. Ben de Şanışer’i buldum kendime. Ama ismimden memnunum. Ya bana uydu, ya ismimden ötürü kariyerim böyle gelişti. Hangisi oldu bilmiyorum ama sonuçta şanıma yaraşır bir isim oldu.
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