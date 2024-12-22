‘Sandık Kokusu’nun yeni bölümünden merak dolu ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’nun çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden merak dolu ikinci tanıtım yayınlandı.

'Sandık Kokusu’nun 40. Bölüm 2. Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Karsu ve Bora'nın aşkı dikkat çekerken Feryal, Filiz'den intikam alma planları yapıyor. Ayça'nın Hakan'ı Petek'ten kıskanması ise akılları karıştırırken, polisin Filiz'in yakınlarını sorgulaması merak uyandırıyor. Filiz'in Feryal'in evinde ne gördüğü, yeni bölüme olan merakı artırıyor.

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'SANDIK KOKUSU’NUN 39. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bora, Karsu’ya iş için İsviçre’ye gideceğini söyledi. Bora, Karsu’dan kal demesini beklerken Karsu, Bora’ya gitme diyemedi. Filiz, Dilaver’in söylediği yalanı öğrenince Hasan’ın kendisini aldattığını düşünmeye başladı. Filiz, aldatıldığından iyice emin olurken Hasan aslında kardeşi Gülnaz’ın yapacağı yemekleri dinliyordu. İçi içine sığmayan Filiz, Feryal’in evine baskın yaptı. Filiz evin içinde Hasan’ı ararken Feryal ile yaşadığı arbade sırasında Feryal merdivenlerden düştü. Filiz, zor anında yardımına koşan Gülnaz’dan Hasan ile konuşanın kendisi olduğunu öğrenince çok pişman oldu. Feryal, kendisine gelince ikili rahatlayarak derin bir nefes aldı. Sinirlenen Feryal, Hasan’ı arayarak her şeyi anlatırken Hasan, Filiz ve Gülnaz’dan hesap sordu. Filiz, yaşananlar için ve yediği şeylere karıştığı için Hasan’dan özür diledi. Ayça ve Hakan’ın korsan taksi kullanırken polis çevirmesine takıldıkları anlar izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Hakan’ın peşindeki kişi izleyicilerde soru işareti bıraktı. Bora, Karsu’ya “Bir sözünle kalırdım” dedi ancak Karsu, kendisini değil çocuklarını ve sorumluluklarını düşünmesi gerektiğini söyledi. Cesaretini toplayan Karsu, Bora havaalanına giderken onu durdurmak için havaalanına gitmeye karar verdi. Karsu, uçağa yetişemeyince ağlayarak Bora’nın evine gitti. Final sahnesinde Bora’nın da eve gelmesi ve Karsu’ya gidemediğini söylemesi üzerine öpüşmeleri akıllara “Karsu ve Bora aşkı artık başladı mı?” sorusunu getirdi. Bölüme damgasını vuran romantik final sahnesi izleyicilerden beğeni dolu yorumlar aldı.