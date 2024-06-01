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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'ndan yeni tanıtım

        'Sandık Kokusu'ndan yeni tanıtım

        SHOW TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 09:24 Güncelleme: 01.06.2024 - 09:24
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        'Sandık Kokusu'ndan yeni tanıtım
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        SHOW TV’nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını; Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda; Nezaket Coşkun'un oturduğu, 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Serkay Tütüncü, Sercan Badur ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

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        24'ÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Atilla’nın gitmeden evvel babası ve Mert’le aralarını düzeltmeleri için ayrı ayrı yaptığı konuşma sonrası Hasan bir adım attı ve Mert, Hasan’ın yanına taşındı. Estetik doktoru Serdar’ın yanında çalışmaya başlayan Filiz, gördüğü kötü muameleye daha fazla dayanamayıp istifa etti. Filiz’i yüzü asık gören Hasan ise Filiz’e Atilla’nın kafesini işletmeyi teklif etti ve Filiz bu teklifi kabul etti. Kitapçıyı devralan Hülya ise Filiz ve Hasan’ı kıskandığından aralarını bozmak için hamleler yaptı. Reha, çocukların okulunu değiştirdi ve bunu öğrenen Karsu, Filiz’in de desteğiyle çocukların evinin ve okulunun yeni adresini öğrenebilmek için Hasan’dan yardım istedi. Çocuklara bakmaktan bunalan Hande, Reha’nın evde olmadığı zamanlarda Deniz ve Selin’e kötü davranmaya başladı. Karsu, Hasan’ın yardımıyla çocukların yeni okulunda yemekhanede işçi olarak işe başladı.

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        Bu duruma Deniz çok sevinirken, Tılsım ise utandı. Atilla’nın evine yeni taşınan kişi, Irmak’ın gece kulübünde yanındaki kızlara söylediği yalanlar yüzünden tartıştığı Kıvanç çıktı. Yakışıklılığı ve rahat tavırlarıyla herkesin dikkatini çeken Kıvanç için Lale’nin bir parti organize etti. Partideki yüksek sesten rahatsız olduğu için kapıya gelen Irmak, karşısında Lale ile Kıvanç’ı görünce çok şaşırdı. Lale, Kıvanç’ı Irmak’tan uzak durması için uyardı. İkili arasındaki gerilimin ilerleyen zamanda nasıl bir noktaya evrileceği izleyicide merak uyandırdı. Bölümün duygu dolu final sahnesinde ise okul koridorunda yuvada bir çocuğun düştüğü haberini duyan Karsu, ‘’Lütfen Selin olmasın!’’ diyerek endişe içinde yuvanın bahçesine koştu. Sağlık ekiplerince müdahale edilen ve yerde hareketsiz yatan çocuğun Selin olduğunu gören Karsu adeta şoke oldu. Selin’in sağlık durumu ve olay sonrasında yaşanacaklar izleyicide büyük merak uyandırdı.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #sandık kokusu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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