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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'ndan 2'nci tanıtım

        'Sandık Kokusu'ndan 2'nci tanıtım

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Karsu ve Atilla'nın arasındaki buzların eridiği görülürken, Karsu Atilla'nın ''Evlenmek ister misin?'' sorusu karşısında şoke oluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 21:48 Güncelleme: 06.05.2024 - 21:58
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        "Evlenmek ister misin?"
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        SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi 'Sandık Kokusu’nunKokusu’nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Hasan, Atilla’dan Filiz’e kendini affettirmek için tüyo istiyor. Mert’in sahne aldığı gecede Irmak, Karsu ve Atilla bir araya geliyor. Nihayet Filiz’i konuşmaya ikna eden Hasan’ın kendini Filiz’e affettirip affettiremeyeceği merak uyandırıyor. Karsu ve Atilla’nın arasındaki buzların eridiği görülürken Karsu, Atilla’nın ‘’Evlenmek ister misin?’’ sorusu karşısında şoke oluyor.

        'SANDIK KOKUSU’NUN 21'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Karsu, çocukları alıp Reha’nın yanına taşınma kararı alır. Karsu ve çocukların gelişi başta Reha’yı çok sevindirse de acaba işler istediği gibi gidecek midir? Hasan’ın illegal işlerden elini çekmesi bazı ortaklarını rahatsız eder. Ortaklardan biri olan Süleyman, işlerin devam etmesi için Hasan’ı tehdit eder. Karsu, Atilla’dan özür dileyip kendini affettirmek ister ve Atilla’ya bir sürpriz hazırlar. Karsu’nun bu çabasına Atilla’nın tepkisi ne olacaktır? Hasan, Filiz ile konuşup kendini affettirmeye çalışır. Ancak Filiz’in Karsu meselesinde içi rahat değildir. Hasan, Filiz’i rahatlatmak için Karsu’dan özür dileme kararı alır. Karsu’dan özür dilemeye çalışırken Hasan’ın karşısına nasıl bir engel çıkacaktır?

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        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nunKokusu'nun başrollerinde; Özge ÖzpirinçciÖzpirinçci, Demet AkbağAkbağ, Metin AkdülgerAkdülger, Necip MemiliMemili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de SHOW TV’de...

        İşte 'Sandık Kokusu’nunKokusu’nun 21'inci bölüm 2'nci tanıtımı;7

        youtubeyoutube
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        #sandık kokusu

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