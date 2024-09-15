'Sandık Kokusu'nda Karsu - Bora dönemi başlıyor

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SHOW TV’nin sevilen programı 'Pazar Sürprizi’nde Ömür Sabuncuoğlu 'Sandık Kokusu'nun yeni ikilisi Özge Özpirinççi ile Engin Öztürk ile Şanlıurfa’da buluştu ve sevilen dizinin yeni sezonunu konuştu.

İlk sezonun final sahnesinde Karsu’ya elini uzatan Bora Bozbeyli’ye hayat verecek olan Engin Öztürk; "Sandık Kokusu’nun oyuncu kadrosunda daha önce çalışmış olduğum oyuncular vardı ve adaptasyonum zor olmadı” derken yeni karakteri Bora Bozbeyli için şunları söyledi: Bora Bozbeyli, çözülmesi zor bir karakter. İlk gördüğümüzde bu adam neden böyle diyeceğiz ama sonrasında farklı yönlerini göreceğimiz bir adam.

REKLAM Özge Özpirinççi ise Karsu ile Bora arasında olası bir aşkın kolay başlamayacağını söylerken, “Başlarda aralarında aşk oluyor diyemeyiz. Yönetmenimiz Altan hoca bize bazı Karsu – Bora sahnelerini izletti. Çok eğlendiğimiz şeyler izledik” dedi. ENGİN ÖZTÜRK: ÖZGE, BENİM İLK ÜNLÜ ARKADAŞIM Aralarındaki dostluğun yıllar öncesine dayandığını söyleyen iki sevilen oyuncu ilk kez partner olduklarını dile getirdi. Engin Öztürk; bu konuda şuları söyledi “Özge, benim bu sektörden ilk arkadaşım diyebilirim. İstanbul’a oyunculuk için ilk geldiğimde tanıdığım insanların başında geliyor."

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ: ENGİN ÇOK ŞAPŞALDIR Ömür Sabuncuoğlu iki sevilen oyuncuya birbirlerinin bilinmeyenlerini anlatmasını istediğinde Özge Özpirinççi, Engin Öztürk’ün snob görüntüsünün altındaki esprili kişiliğini şu sözlerle dile getirdi: Gerçekten çok sarkastik ve komik bir insandır. Dışardaki görüntüsünün aksine esprili biridir ve çok şapşaldır. REKLAM Özge Özpirinççi’nin bilinmeyen yönlerini anlatma sırası Engin Öztürk’e geldiğinde başarılı oyuncu, “Doktora yakındır. Herhangi bir yerinde ağrı varsa Özge o ağrının neden kaynaklandığı bulur ve tedaviyi önerir” dedi.

KARSU ESKİ İMAJINA GERİ DÖNDÜ Dizinin ilk sezonunda rolü gereği sarışın olan Özge Özpirinçci ikinci sezonda Karsu’nun psikolojisi eskiye döndüğü için saçlarını da eski haline döndürdü. Özge Özpirinççi kendisini sarışın görmenin kendisine garip geldiğini söylerken bu halini daha çok sevdiğini söyledi; "Kıvanç Tatlıtuğ’dan bile daha sarışın olduğum söylenmişti. Bu halime geri dönmek beni rahatlattı." 'SANDIK KOKUSU'NDA NELER OLACAK? Özge Özpirinçci, gelecek sezonda dizide neler yaşanacağına dair ilk ipuçlarını da verdi. Karsu’nun formalite evliliğinin devam edeceğini söyleyen başarılı oyuncu bu evliliğin Karsu’nun başına işler açabileceğini söyledi.