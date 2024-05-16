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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nda izleyicileri şoke eden gelişme

        'Sandık Kokusu'nda izleyicileri şoke eden gelişme

        SHOW TV'nin, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu', dün akşamki heyecan dolu bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Deniz'in kaçırılmasından Atilla ve Hasan'ı sorumlu tutan Karsu ise Atilla'ya çok sert tepki gösterdi. Velayet davasının Reha'nın lehine sonuçlanması ise izleyiciyi şoke etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 11:57 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:57
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        'Karsu'ya velayet davası açtı
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        SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’, dün akşamki heyecan dolu bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Süleyman’ın Deniz’i kaçırmasının ardından bunu öğrenen Atilla’nın Süleyman ile yaptığı anlaşma sonrası Deniz’i zarar görmeden kurtarması izleyiciye rahat bir nefes aldırırken, bu olay beraberinde daha büyük sorunlar getirdi. Filiz, Irmak ve Karsu’nun maddi sıkıntıları, evlerin satılmasına rağmen arttı. Deniz’in kaçırıldığını öğrenen Reha’nın, olayı öğrenmesinin ardından başta Karsu’yu teselli eder gibi görünüp bölümün sonunda Hande’yle evlenerek Karsu’ya velayet davası açması gerilimi arttırdı. Deniz’in kaçırılmasından Atilla ve Hasan’ı sorumlu tutan Karsu ise Atilla’ya çok sert tepki gösterdi. Velayet davasının Reha’nın lehine sonuçlanması ise izleyiciyi şoke etti.

        'Sandık Kokusu', dün akşam ekrana gelen bölümüyle;

        ABC1 20+’da; 4.58 izlenme oranı 12.11 izlenme payı.

        Total’de; 4.11 izlenme oranı 11.64 izlenme payı.

        AB grubunda; 3.44 izlenme oranı 10.72 izlenme payı.

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        Sosyal medyada da oldukça konuşulan dizi #SandıkKokusu etiketiyle 1 saat 30 dakika TT listesinde yer aldı.

        YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

        'Sandık Kokusu’nun yayınlanan 22'nci bölümünde; Hasan’ın düşmanı Süleyman’ın Deniz’i kaçırdığını öğrenen Atilla çok sinirlendi ve vakit kaybetmeden Deniz’i kurtarmak için harekete geçti. Deniz’i kurtarmak için Süleyman ile anlaşma yapan Atilla, Deniz’i zarar görmeden kurtardı. Yaşanan olayı annesinden saklamak için Atilla’ya söz verdiren Deniz, çok geçmeden korkudan yaşananları annesine anlattı ve Karsu, olayı ondan gizleyen Atilla’ya çok sert tepki göstererek ‘’Seni tanıdığım güne lanet olsun!’’ dedi. Deniz’in kaçırılma olayının ardından kendini suçlu hisseden Hasan, Karsu’dan özür diledi; Karsu Hasan’ın özrünü kabul etmese de duygusal konuşmasından çok etkilendi. Atilla ile bir bağlantısı kalmamasını isteyen Karsu, kendini ve ailesini korumak için kitapçıdan istifa etti. Bu esnada evlerin satılmasına rağmen halen Irmak’ın borçlarının kapanmamasına karşılık işini Lale yüzünden kaybeden Filiz, müşteriye sert çıkışından ötürü kovulan Irmak ve kitapçıdan ayrılan Karsu maddi yönden çok zorlanmaya başladı ve üçü de geçici olarak Irmak’ın internetten bulduğu paketleme işine başladı.

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        'BİZDEN UZAK DUR!'

        Bölümün finalinde ise Deniz’in kaçırılmasının ardından beklenmedik bir hamleyle Karsu’ya velayet davası açan ve davayı kazanma ihtimalini artırmak için Hande’yle evlenen Reha, mahkemede verdiği ifade ile herkesi şoke etti. Dava sonucunda ise çocukların geçici velayeti babalarına verildi. Hakimin kararını açıklaması sonrasında Karsu sinir krizi geçirdi.

        KARSU VE REHA VELAYET DAVASI İÇİN MAHKEMEDE

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        'Sandık Kokusu’nun 23'ncü bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Reha’nın açtığı velayet davasını kazanması sonrası çocuklarını iki haftada bir görebilecek olan Karsu, yıkılıyor. Çocuklar evden gittikten sonra Atilla’nın kapısını çalan Karsu, Atilla’dan gitmesini istiyor. Yaşananlardan dolayı çok üzgün olan Atilla’nın, Karsu’nun isteğini yerine getirip getirmeyeceği merak konusu oldu.

        'Sandık Kokusu’nun 23'üncü bölüm tanıtımı;

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını; Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda; Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle 22 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sandık kokusu
        #demet akbağ
        #Özge Özpirinçci

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
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