'Sandık Kokusu'na sürpriz bir isim konuk oluyor

'Sandık Kokusu'na sürpriz bir isim konuk oluyor

REKLAM advertisement1

SHOW TV’nin yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’na sürpriz bir isim konuk oluyor. Başarılı oyuncu Gülcan Arslan, sevilen dizinin çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde izleyiciyle buluşacak.

Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle 8 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...