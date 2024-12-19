SHOW TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği 'Sandık Kokusu', dün akşam yayınlanan heyecan dolu 39'uncu bölümüyle yine izleyenlerin beğenisini kazandı. #SandıkKokusu etiketiyle yaklaşık 3 saat 10 dakika TT listesinde kalan dizinin son bölümü izleyicilerden ilgi gördü.

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'SANDIK KOKUSU’NUN 39UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bora, Karsu’ya iş için İsviçre’ye gideceğini söyledi. Çocuklarını bırakamayacağını söyleyen Karsu, Bora’nın kendisini zaten çağırmadığını duyunca hayal kırıklığına uğradı. Bora, Karsu’dan kal demesini beklerken Karsu, Bora’ya gitme diyemedi.

Bora, Karsu’ya yurt dışına gideceğini açıkladı; REKLAM Filiz, Hasan’ın Feryal’e gönderdiği çiçekleri görünce sinirlendi. Filiz, Dilaver’in söylediği yalanı öğrenince Hasan’ın kendisini aldattığını düşünmeye başladı. Hasan’ın telefon konuşmasını dinleyen Filiz, Hasan’ı Feryal ile konuşuyor zannetti. Filiz, aldatıldığından iyice emin olurken Hasan aslında kardeşi Gülnaz’ın yapacağı yemekleri dinliyordu.

Filiz, Hasan’ın onu aldattığını düşünüyor; İçi içine sığmayan Filiz, Feryal’in evine baskın yaptı. Filiz evin içinde Hasan’ı ararken Feryal ile yaşadığı arbade sırasında Feryal merdivenlerden düştü. Filiz, Feryal’in öldüğünü düşünürek Gülnaz’dan yardım istedi. Filiz, zor anında yardımına koşan Gülnaz’dan Hasan ile konuşanın kendisi olduğunu öğrenince çok pişman oldu. Feryal, kendisine gelince ikili rahatlayarak derin bir nefes aldı. Sinirlenen Feryal, Hasan’ı arayarak her şeyi anlatırken Hasan, Filiz ve Gülnaz’dan hesap sordu. Filiz, yaşananlar için ve yediği şeylere karıştığı için Hasan’dan özür diledi.

Filiz, Feryal Aksoy’u merdivenlerden attı; REKLAM “AĞLAMA, GİDEMEDİM!” Ayça ve Hakan’ın korsan taksi kullanırken polis çevirmesine takıldıkları anlar izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Hakan’ın peşindeki kişi izleyicilerde soru işareti bıraktı. Bora, Karsu’ya “Bir sözünle kalırdım” dedi ancak Karsu, kendisini değil çocuklarını ve sorumluluklarını düşünmesi gerektiğini söyledi. Cesaretini toplayan Karsu, Bora havaalanına giderken onu durdurmak için havaalanına gitmeye karar verdi. Karsu, uçağa yetişemeyince ağlayarak Bora’nın evine gitti. Final sahnesinde Bora’nın da eve gelmesi ve Karsu’ya gidemediğini söylemesi üzerine öpüşmeleri akıllara “Karsu ve Bora aşkı artık başladı mı?” sorusunu getirdi. Bölüme damgasını vuran romantik final sahnesi izleyicilerden beğeni dolu yorumlar aldı.

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi; REKLAM YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI! Bora, Karsu’ya ilk günden beri ondan hoşlandığını söylerken Kıvanç, Irmak’ın eskiden Filiz’in kocası ile evlendiğini öğreniyor. Ayça’nın arkadaşı, Hakan’dan hoşlanmaya başlarken Ayça, Hakan’ı kıskandığını hissediyor. Filiz ile Feryal gerginliği devam ederken ikili arasında neler olacağı merakla bekleniyor.

'Sandık Kokusu’nun 40'ıncı Bölüm Tanıtımı; 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Pamir Pekin (Hakan) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. 'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.