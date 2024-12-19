Sandık Kokusu 39. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin O3 Medya imzalı dizisi Sandık Kokusu 39. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği dizinin son bölümünde Bora, Karsu'dan ''gitme'' lafını duymadıkça gitmeye kararlıdır. Ancak Karsu, gitmek isteyeni durdurmayacaktır. Sandık Kokusu 39. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 18 Aralık 2024 Show TV Sandık Kokusu son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…
- 1
Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu 39. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün birlikte kaleme aldığı O3 Medya imzalı dizinin 39. bölümünde Feryal’a iyice kafayı takan Filiz, Hasan’ın ona teşekkür çiçeği gönderdiğini görünce daha da delirir ve bu işe bir son vermesi gerekiyordur. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Sandık Kokusu 39. bölüm izle ekranı haberimizde yer alıyor. İşte, Show TV Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…
- 2
SANDIK KOKUSU’NUN 39. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Feryal’a iyice kafayı takan Filiz, Hasan’ın ona teşekkür çiçeği gönderdiğini görünce daha da delirir ve bu işe bir son vermesi gerekiyordur.
- 3
Son olaylardan sonra hiçbir şey olmamış gibi Karsu ile çalışmaya devam etmenin zor olacağını düşünen Bora, Karsu’dan ‘’gitme’’ lafını duymadıkça gitmeye kararlıdır.
-
- 4
Ancak Karsu, gitmek isteyeni durdurmayacaktır.
- 5
Hakan, korsan taksisiyle Ayça’yı bırakırken çevirmeye yakalanır.
- 6
Kendisine de ceza yazılacağını öğrenen Ayça, polisi sevgili olduklarına inandırıp kurtulmayı başarır.
-
- 7
Show TV’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi “Sandık Kokusu”nun kadrosunda Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi başarılı isimler buluşuyor.
- 8
SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM İZLE
18 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen Sandık Kokusu dizisinin 39. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
- 9