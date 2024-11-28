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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu' 36'ncı bölümüyle ekrana geldi

        Bora, Karsu'nun hislerini öğrendi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu', dün akşam yayınlanan heyecan dolu 36'ncı bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 12:52 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:07
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        Bora, Karsu'nun hislerini öğrendi
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        SHOW TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği ve izleyicilerin büyük beğenisini kazanan "Sandık Kokusu" dün akşam yayınlanan heyecan dolu 36'ncı bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu. #SandıkKokusu etiketiyle yaklaşık 1 saat 5 dakika TT listesinde kalan dizinin son bölümü izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

        'SANDIK KOKUSU’NUN 36'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Reha, Karsu’nun gece geç saatte eve dönmesiyle birlikte olay çıkardı ancak Bora, Karsu’ya destek oldu. Reha’ya çok sinirlenen Karsu, ona aldatıldığını söyledi. İnanmak istemeyen Reha, bir hışımla eve gitti ve Hande’den hesap sordu. Evden kovulan Hande, Mete’yi arayarak olanları anlattı ve yardım istedi. Karısını boşayamayacağını söyleyen Mete, Hande ile olan ilişkisini bitirdi. Ortada kalan Hande ne yapacağını bilemedi.

        Reha, Hande’yi evden kovdu;

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        Bora’nın yurt dışından gelen misafirine 41 beyaz gül yollatması, Karsu’yu kıskandırmış ve üzmüş olmasına rağmen, umursamıyor gibi davrandı. Karsu, güllerin sahibinin Bora’nın kuzeni olduğunu öğrenince içi rahatladı. Filiz, Reha’nın başına gelenleri konuşmak için ablası Türkan’ın evine gittiğinde Gülnaz ile karşılaştı. Gülnaz’ın İstanbul’dan hiç gitmediğini, Türkan’ın evinde kaldığını öğrendi.

        Filiz, Gülnaz’ı yakalıyor;

        REHA, ÇOCUKLARIN VELAYETİNİ KARSU’YA BIRAKTI!

        Tüm bunlar yaşanırken, iş yeri kirasını ödeyemediği için icraya verilmekle tehdit edilen Reha, Karsu’dan yaşattığı her şey için özür dileyerek Adana’ya dönme kararı aldı. Karsu, çocukların velayetini sonunda alacağı için mutlu olsa da, Reha’nın çocuklarla vedalaşması duygu dolu anlar yaşattı. İstanbul’da kalma planları yapan Gülnaz, Reha’nın boşalttığı eve taşınmak için abisini ikna etmeye çalıştı. Zor da olsa Hasan’ın izniyle Cennet Sitesi’ne taşınan Gülnaz’ın, ilerleyen bölümlerde ne maceralar yaşayacağı merak edildi. Hasan ve Filiz’in sitesine yeni taşınan komşuları ünlü sanatçı Feryal Aksoy, ikili arasında tatlı bir kıskançlığa sebep oldu. Hasan’ın Feryal Aksoy’a olan hayranlığını kıskanan Filiz, soluğu estetik yaptırmak için doktorun yanında aldı. Ancak Filiz’in bu hamlesi Hasan’ın hoşuna gitmedi. Kıvanç’ın Irmak’ı öpmesi bölümün romantik anları arasında yerini aldı.

        Bölümün finalinde Karsu, Irmak ile telefonda konuşurken o sırada kapıya Bora geldi. Karsu, telefonda Irmak’a Bora’dan hoşlandığını söylerken, Bora’yı karşısında görmesiyle ne yapacağını bilemedi. Bu itiraftan sonra Bora ve Karsu arasında neler olacağı merak konusu oldu.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

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        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        Karsu, Bora’nın Ayça ile de görüşüyor olmasından rahatsız olurken, Hasan yeni komşuları Feryal’i kebapçıya davet ediyor. Hasan’ı kıskanan Filiz’in neler yapacağı merak konusu olurken, Cennet Sitesi’nde çalışmaya başlayan güvenlik görevlisi dikkat çekiyor. Bora’nın Ayça’ya aralarında bir şey olmadığını söylemesinin ardından Karsu’yu yemeğe davet etmesi tanıtıma damgasını vuruyor.

        'Sandık Kokusu’nun 37'nci bölüm tanıtımı;

        Senaryosunu; Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Necip Memili (Reha), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi başarılı isimler buluşuyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #sandık kokusu

        BURÇLAR

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        Koç
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