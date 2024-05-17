Sancaktepe'de çarpışan iki otomobil yandı: 2 yaralı

Sancaktepe'de çarpışan iki otomobil yandı: 2 yaralı

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Sancaktepe'de ters yöne giren otomobil ile ticari taksinin çarpıştığı kazada her iki araç yandı.

Şile Otoyolu Paşaköy Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil ters yöne girerek, ticari taksiyle çarpıştı.

TAKSİDEKİ 2 YOLCU YARALANDI AA'nın haberine göre; kazada takside yolcu oldukları öğrenilen 2 kişi çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralanan 2 kişinin çıkarılmasının ardından her iki araç da yanmaya başladı. REKLAM

TAKSİ VE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu taksi ve otomobil yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde yanan araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı. *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.