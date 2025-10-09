Sanayi üretiminde yükseliş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,1 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,1 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 4,7 artış gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,5 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 artış kaydetti.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endeksinde takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle: Yıllar/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2022 6 12,3 8 9,4 6,9 8,1 1,8 0,9 0 2,4 -1,7 1,7 2023 4 -8,8 0,4 -1,4 0,3 0,8 8,3 3,6 5,2 2,6 2 2,3 2024 1,3 11,2 4,3 -1 0,1 -5 -3,8 -5,1 -2,2 -2,9 1,7 7 2025 1,2 -1,9 2,5 3,2 5 8,4 5,2 7,1