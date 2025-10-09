Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.850,79 %0,88
        DOLAR 41,7221 %0,06
        EURO 48,6018 %0,18
        GRAM ALTIN 5.406,50 %-0,20
        FAİZ 40,11 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 65,74 %0,28
        BITCOIN 122.052,00 %-0,69
        GBP/TRY 55,7756 %-0,25
        EUR/USD 1,1617 %-0,09
        BRENT 66,33 %0,12
        ÇEYREK ALTIN 8.839,63 %-0,20
        Haberler Ekonomi Para Sanayi üretiminde yükseliş - Para Haberleri

        Sanayi üretiminde yükseliş

        Sanayi üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 7,1 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 10:26 Güncelleme: 09.10.2025 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanayi üretiminde yükseliş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,1 yükseldi.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,1 arttı.

        Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 4,7 artış gerçekleşti.

        Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,5 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 artış kaydetti.

        TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endeksinde takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

        Yıllar/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
        2022 6 12,3 8 9,4 6,9 8,1 1,8 0,9 0 2,4 -1,7 1,7
        2023 4 -8,8 0,4 -1,4 0,3 0,8 8,3 3,6 5,2 2,6 2 2,3
        2024 1,3 11,2 4,3 -1 0,1 -5 -3,8 -5,1 -2,2 -2,9 1,7 7
        2025 1,2 -1,9 2,5 3,2 5 8,4 5,2 7,1
        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Genç kadın balkondan düştü! Şüpheli eş tutuklandı!
        Genç kadın balkondan düştü! Şüpheli eş tutuklandı!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Habertürk Anasayfa