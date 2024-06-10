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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sanayi üretiminde düşüş - İş-Yaşam Haberleri

        Sanayi üretiminde düşüş

        Nisanda sanayi üretimi aylık yüzde 4.9, yıllık olarak ise yüzde 0.7 düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 10:32 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:32
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        Sanayi üretiminde düşüş
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        TÜİK nisan ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre Sanayi Üretim Endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 4.9, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0.7 geriledi.

        Sanayinin alt sektörlerincelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.2 yükselirken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.5 düştüve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.6 yükseldi.

        Aylık olarak ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1.3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.7 geriledi.

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