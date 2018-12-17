Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) ekim sanayi üretimi istatistiklerini açıkladı. Sanayi üretimi ekimde aylık yüzde 1.9 düştü. Değişik beklenmiyordu. Sanayi üretimi ekimde yıllık yüzde 5.7 geriledi, beklenti yüzde 4.3 düşüş yönündeydi. Sanayi üretimi Eylül'de aylık ve yıllık bazda yüzde 2.7 oranında düşmüştü.



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %6,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 azaldı.







Sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,9 azaldı



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,3, imalat sanayi sektörü endeksi %2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 azaldı.







