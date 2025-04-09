Sanatın her rengi Adana Kültür Yolu Festivali'nde

Adana Kültür Yolu Festivali’nde 7’den 70’e her yaşa uygun etkinlikler yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Festival kapsamında Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyun ve performansları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü müzik toplulukları da Adanalılar ile buluştu.

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Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan, modern bir kadın ile modern dünyanın yarattığı 'mükemmel erkek' arasındaki ilişkinin doğurduğu çelişkileri konu alan 'Mükemmel Partner' oyunu Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Heiner Müller’in 1982 tarihli tiyatro oyunu 'Medea Material' ilk kez Türkçe olarak, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun ortak yapımıyla 01 Burda PGM’de sanatseverlerle buluştu.

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Oyuncu Hüseyin Avni Danyal’ın başrolünde yer aldığı 'Ziyaretçi' Adana Devlet Tiyatrosu DT Sahnesi’nde izleyicilerin karşısına çıktı.

Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 'Bir Şarkıdır Çukurova' konseri ile Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde dinleyicilere müzik dolu bir akşam yaşattı.

'Mehmet Cemil ile Edebiyat Sohbetleri' etkinliğinde Mehmet Cemil, Anadolu’nun edebi mirasını ele aldığı bir söyleşi ile edebiyat tutkunlarını bir araya getirdi.

ATÖLYELER İLE İNTERAKTİF BİR FESTİVAL DENEYİMİ Adana Müze Kompleksi Müzeler Meydanı’nda gerçekleşen Nehir Özerpalet ile 'Açık Alevde Cam Şekillendirme Figürler ve Cam Boncuk Yapımı' atölyesinde katılımcılar, camın ateşle dansına tanıklık ettiler. Adana İl Halk Kütüphanesi’nde yer alan 'Yazar Odası' interaktif etkinliğinde edebiyat ilgilileri; Orhan Kemal, Yaşar Kemal ve Muzaffer İzgü gibi edebiyat tarihinde iz bırakan isimlerin izini sürdü. Adana Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen 'Anahtarlık Yapımı Atölyesi'nde ise katılımcılar el emeğiyle üretmenin keyfini yaşadı. REKLAM Belgesel Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin 'Anadolu Belgeseli Atölyeleri' Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Stüdyo Binası’nda ilgilileriyle buluştu. Ayşegül Kavas Atölyesi’nde gerçekleşen 'Ebru Atölyesi'nde renklerin suyla buluşmasına 'ney'in dingin ezgileri eşlik etti. 'Yaşayan Miras Çalıştayı' Adana Müze Kompleksi Konferans Salonu’nda, kültürel mirasın izlerini bugüne taşıdı.

ÇOCUKLAR FESTİVALDE EĞLENİRKEN ÖĞRENİYOR Merkez Park'ta kurulan, içinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı 'Çocuk Köyü' minik misafirlerini ağırlamaya devam etti. Festivalin dördüncü gününde çocuklar; 'Pandomim Gösterisi' 'Meddah Gösterisi' ve lisanslı çocuk tiyatrosu 'Maysa ve Bulut' ile eğlenceli anlar yaşadı. REKLAM İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan, 3-6 yaş çocuklara özel interaktif anlatım biçimiyle, küçük bir sığırcık kuşunun uçmayı öğrenirken yaşadığı maceraları konu edinen 'Umudunu Yitirmeyen Sığırcık' Adana Müze Kompleksi DT Tiyatro Sahnesi’nde minik sanatseverleri ağırladı. SANAT SOKAKTA YAŞIYOR Festival kapsamında 01 Burda AVM ve M1 Adana AVM’de yerleştirilen piyanolarda genç yetenekler 'Sen de Çal' projesi kapsamında büyülü ezgileriyle, Çukurova Üniversitesi Turkuaz Cafe ve Millet Bahçesi’nde kurulan Sokak Sahnesi’nde ise genç müzisyenler performanslarıyla seyirciyle buluşmaya devam etti. ADANA ALİŞAN İLE COŞTU

Adanalılar, festivalin dördüncü gününde Merkez Park’ta sahne alan ünlü şarkıcı Alişan ile coşku dolu anlar yaşadı. Alişan; 'Hele Bi', 'Dön Hadi', 'Var ya', 'İkimize Birden' gibi sevilen şarkılarının yanı sıra oyun havalarına da yer verdiği repertuvarı ile on binlerce hayranına unutulmaz anlar yaşattı. Ünlü şarkıcı, 'tanışma şerefine nail olduğum' dediği merhum sanatçı Ferdi Tayfur’u da sahnede anarak, Tayfur’un birkaç şarkısını seslendirdi.