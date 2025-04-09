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        Haberler Gündem Güvenlik Sanatçı Sevinç Eratalay serbest bırakıldı

        Sanatçı Sevinç Eratalay serbest bırakıldı

        Sanatçı Sevinç Eratalay, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Eratalay ifadesinin ardından serbest bırakıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 10:36 Güncelleme: 09.04.2025 - 14:28
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        Sanatçı Sevinç Eratalay serbest bırakıldı
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        Sanatçı Sevinç Eratalay, sabah saatlerinde Antalya'da gözaltına alındı.

        Gözaltı gerekçesinin, Eratalay'ın sosyal medya hesabından Kızıldere Katliamı'nın yıldönümüne ilişkin paylaşımı olduğu öğrenildi.

        Antalya’da bulunan evine gelen polisler tarafından gözaltına alınan Eratalay, Antalya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Eratalay ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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