Sanatçı Sevinç Eratalay serbest bırakıldı
Sanatçı Sevinç Eratalay, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Eratalay ifadesinin ardından serbest bırakıldı
Giriş: 09.04.2025 - 10:36 Güncelleme: 09.04.2025 - 14:28
Sanatçı Sevinç Eratalay, sabah saatlerinde Antalya'da gözaltına alındı.
Gözaltı gerekçesinin, Eratalay'ın sosyal medya hesabından Kızıldere Katliamı'nın yıldönümüne ilişkin paylaşımı olduğu öğrenildi.
Antalya’da bulunan evine gelen polisler tarafından gözaltına alınan Eratalay, Antalya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Eratalay ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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