Sanat dünyası yüzyıllardır o heykeli aşamıyor! Michalengolo’nun Davut heykeli hakkında mutlaka bilinmesi gereken gerçekler

1475 yılında Arezzo yakınlarında doğan küçük Michelangelo, hayata acı dolu tecrübelerle başladı. 26 yaşındayken yapacağı bir sanat eseriyle dünya tarihine ve sanat dünyasına adını altın harflerle kazıyan Michelangelo, 6 yaşında annesini kaybettiğinde bunun henüz farkında değildi. Çocukken taşındığı Floransa'da hem şiir yazan hem resim yapan, aynı zamanda hem heykeltıraşlık hem mimarlık yapan Michelangelo'nun hayatı 1500'ler başlar başlamaz değişti.

REKLAM advertisement1 12 PEYGAMBERDEN DAVUT EFSANESİNE 1436 yılında inşası tamamlanan Floransa Katedrali'nin doğu ucuna yerleştirilmek üzere 12 peygamberi kapsayan bir heykel serisi sipariş edildi. Davut heykeli aslında en başta bu 12 peygamber heykelinden biri olarak tasarlanmıştı. İncil'deki Davut figüründen esinlenmek o dönem Floransa sık rastlanan bir şeydi ama böyle bir Davut'u bu zamana kadar kimse görmemişti. REKLAM Michelangelo heykeli yapmaya başladı. Aslında heykelin en başta Davut'un Goliath zaferini anlatması istenmişti. Ancak Michalengolo zaferden hemen önceki Davut'u tasvir etmeyi seçti. 5,17 metre uzunluğuna erişen heykelin ağırlığı 8 buçuk tona ulaştı. 25 Ocak 1504'te tamamlanan heykel o kadar devasa bir boyuta ulaşmıştı ki bunu katedralin çatısına çıkarmak artık mümkün değildi, hayal bile edilemezdi!

TEK BİR MERMER BLOKTAN BİR SANAT EFSANESİ Mermer heykelin nereye yerleştirileceği uzun tartışmalara neden oldu. Pek çok meydan konuşuldu ve en sonunda, heykelin tamamlanmasının üzerinden 6 ay geçtikten sonra, Palazzo della Signoria'nın girişinin yanına, Donatello'nun bronz Judith ve Holofernes heykelinin yerine koymaya karar verdiler. Evet, görkemli Davut nihayet yerini bulmuştu! Michalengolo, heykel üzerinde çalıştığı 1501-1504 yılları arasında çalışmasını herkesten gizlemiş. Davut'un heykelde verdiği pozun görece basit ve sabit olmasının nedeni de denge matematiği gereğiymiş. Bu devasa heykel tek bir mermer bloktan yontulmuş!

REKLAM Michalengolo'nun Davut heykelini yonttuğu bu devasa mermeri neredeyse 50 yıl önce bir büyük sanatçı daha yontmayı denemiş. Donatello'nun yontmayı denediği ancak dayanıksız olduğunu gördüğü için yontmayı bıraktığı bu mermer 50 sene sonra Michalengolo'nun ellerinde Davut'a dönmüş. DAVUT'UN ELİNDE "İNCİL" MESAJI Heykele ilk hasar 1527 yılında gelmiş. Floransa'daki ayaklanmada sokaklara dökülen kalabalık, bir sandalye fırlatıp heykelin sol kolunu üç ayrı noktadan kırmayı başarmış! Heykel bugün de yoğun ziyaretçi akınından zarar görüyor... Davut heykelinde ziyaretçilerin yarattığı titreşimlerden etkilenen çok sayıda stres kırığı olduğu söyleniyor.

İncil'de Davut için kullanılan "güçlü el" tanımlamalarından feyz alan Michalengolo, Davut heykelinin sağ elini biraz daha büyük yapmayı tercih etmiş. İnsan tenini andıran dokusuyla görenleri hayranlık içinde bırakan Davut heykelinin oranlarında da böyle mesajlar var işte! Heykelin boyu 5 metreyi aştığı için gözlerini detaylı bir şekilde incelemek elbette uzun yıllar boyunca kimsenin aklına gelmemiş. 20. yüzyılda Stanford Üniversitesi'ndeki bir çalışma kapsamında heykelin görüntüleri çıkarılınca Davut'un gözlerinde kusur olduğu ortaya çıkmış. Michalengolo'nun görkemli Davut'unun bir gözü ileriye bakarken bir gözü uzak bir noktaya takılıp kalmış meğer...

Davut heykeli bugün Floransa'daki Galleria dell'Accademia'da görülebiliyor ama dünyanın pek çok yerinde birden fazla kopyasına da rastlamak mümkün.