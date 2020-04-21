Kültür ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs salgını tedbirleri sürecinde sanatseverleri kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturuyor. Bakanlık, pazar günleri hariç her gün saat 11 ile 16.00'da sanat birimlerinin oyuncu ve sanatçıları ile yeni bir canlı yayın dizisi başlattı.

'Sanat Cepte' uygulamasının instagram hesabından (instagram.com/sanatcepte) canlı yayınlanacak programlarda sanatçılar 15 - 20 dakikalık performans sergileyecek. Tiyatro, opera, bale ve müzik alanlarında önemli işlere imza atmış sanatçıların canlı performanslarının yanı sıra uygulama ile çocuklar için bale eğitmenleri tarafından canlı eğitimler de verilecek. Canlı yayınların kayıtları ise 'Sanat Cepte' ve bakanlığın YouTube kanalı üzerinden erişime açık olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Sanat Cepte' uygulaması Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile bakanlığa bağlı koro ve orkestraların gerçekleştirdiği sanat etkinliklerinin duyurulmasına ve biletlerinin temin edilmesine imkân sağlıyor. Uygulama koronavirüs sürecinde de sanatı ve sanatçıları sanatseverlerle buluşturmak için de önemli bir görev üstleniyor.