San Siro'nun satışı onaylandı: Yeni stadyum yapılacak

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milano Belediye Meclisi'nde dün gece geç saatlere kadar süren oturumun ardından yapılan oylamada, 20'ye karşı, 24 "evet" oyuyla stat ve çevresindeki arazinin, iki kulübe satışına yeşil ışık yakıldı.

Böylece yıllardır maçlarını dönüşümlü olarak bu statta oynayan Milano'nun iki ezeli rakibi Milan ve Inter, stadı alma hakkına sahip olacak.

Milan ve Inter kulüpleri yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "FC Inter Milan ve AC Milan, Belediye Meclisi'nin San Siro ve çevresinin satışını onaylamasından duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Kulüplerin ve şehrin geleceği için tarihi ve belirleyici bir adım." ifadeleri kullanıldı.

Ortak açıklamada, kulüplerin, Milano Belediye Meclisi’nden resmi bildirimi bekledikleri belirtilerek, "Kulüpler, kendilerini en yüksek uluslararası standartlara uygun yeni bir stat inşa etmeye götürecek süreçte, sonraki adımlara güvenle ve sorumlulukla bakıyor. Hedef, en yüksek uluslararası standartları karşılayan, dünya çapında bir tesis olacak yeni bir stadyum inşa etmek. Milano için yeni bir mimari simge ve tüm dünyadaki futbol taraftarlarının tutkularının sembolü." görüşlerine yer verildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberinde, İtalya Vergi Dairesinin stadın satış fiyatını 197 milyon avro olarak belirlediği, belediyenin 22 milyon avroluk indirim sözü doğrultusunda kulüplere satışı yapacağı belirtilirken, satış işleminin bir pürüz çıkmazsa 40 gün içerisinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.