DÜNYANIN EN UZUN FAY HATTI HANGİSİDİR?
Dünyanın en uzun fay hattı San Andreas Fayı değildir. Büyük Rift Vadisi olarak bilinen Büyük Afrika Çöküntüsü'dür. Afrika kıtasında yer alan Büyük Rift Vadisi, Kuzeyden Güneye doğru uzanan bir fay hattıdır.
Büyük Rift Vadisi, Etiyopya ve Kenya'nın doğusundan başlayarak Tanzanya, Malavi, Mozambik, Zambiya ve Zimbabwe'yi geçer ve güneybatıda Madagaskar Adası'na kadar devam eder. Bu bölgede, fay hattı boyunca pek çok göl, volkanik dağ ve platolar yer alır.
Bu fay hattı, Afrika kıtasından başlar ve Asya kıtasına kadar devam eder toplam uzunluğu ise 6,000 kilometreyi aşar.
Kaynak: USGS, Britannica, NASA, Nationalgeographic