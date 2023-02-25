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San Andreas Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Fay Hattı benzerlikleri! Dünyanın en uzun fay hattı hangisi? San Andreas fayı nerede, uzunluğu ve depremi

San Andreas Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Fay Hattı benzerlikleri! Dünyanın en uzun fay hattı hangisi?

Dünyada depremlere neden olan pek çok fay hattı bulunuyor. San Andreas Fay Hattı bunlardan sadece birisi Pasifik Levhası ve Kuzey Amerika Levhası'nın birbirlerine yaklaştığı yerde bulunan bir transform faydır. Peki, San Andreas Fay Hattı dünyanın en uzun fay hattı mı ve Kuzey Anadolu Fay Hattı ile benzerlikleri nelerdir?

Giriş: 25.02.2023 - 11:46 | Güncelleme: ABONE OL
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  • San Andreas Fayı, Pasifik Levhası ve Kuzey Amerika Levhası'nın birbirlerine yaklaştığı yerde bulunan bir transform faydır. Dünya'nın en büyük transform faylarından biri olarak kabul edilir ancak en uzun fay hattı değildir. Fay, Kaliforniya'nın ortasından güneye doğru devam eder ve yaklaşık olarak 1300 kilometreden fazla uzunluğa sahiptir. Fay, adını güneyindeki San Andreas Gölü'nden alır.

    1906 San Francisco depremi büyüklüğü en az 7,7 en fazla 8,25 olarak kabul edilir, fay birçok büyük depreme neden olmuştur.

  • San Andreas fay hattının bu kadar tehlikeli görülmesinin nedeni, Pasifik Levhası ve Kuzey Amerika Levhası'nın birbirleri üzerinde sürtündüğü bir transform fay olmasıdır. Bu nedenle, San Andreas Fayı, dünyanın en uzun ve en etkili transform fayları arasına girmiştir.

     

  • Transform faylar, yeryüzünde iki farklı levhanın yan yana hareket ettiği faylar olarak tanımlanır. Bu faylar, levhaların yanal hareketleri sonucu meydana gelir. Diğer faylara göre daha fazla etki gösteren transform fayların etkisi, dünya üzerindeki diğer fay hatlarından daha büyüktür.

     

  • KUZEY ANADOLU FAY HATTI İLE SAN ANDREAS FAY HATTI BENZERLİKLERİ

    San Andreas Fayı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın en önemli benzerliği her ikisinin de transform fay olmasıdır. Her iki fay hattı da yaklaşık olarak batı ve doğuya doğru uzanır ve iki farklı plakaya etki ederek tetikler.

     

     

  • Her iki fay hattı da büyük depremlere neden olabilecek potansiyele sahiptir. Fakat, San Andreas Fayı daha uzundur bu nedenle potansiyel etkisi daha yüksektir.

  • DÜNYANIN EN UZUN FAY HATTI HANGİSİDİR?

    Dünyanın en uzun fay hattı San Andreas Fayı değildir. Büyük Rift Vadisi olarak bilinen Büyük Afrika Çöküntüsü'dür. Afrika kıtasında yer alan Büyük Rift Vadisi, Kuzeyden Güneye doğru uzanan bir fay hattıdır.

    Büyük Rift Vadisi, Etiyopya ve Kenya'nın doğusundan başlayarak Tanzanya, Malavi, Mozambik, Zambiya ve Zimbabwe'yi geçer ve güneybatıda Madagaskar Adası'na kadar devam eder. Bu bölgede, fay hattı boyunca pek çok göl, volkanik dağ ve platolar yer alır. 

    Bu fay hattı, Afrika kıtasından başlar ve Asya kıtasına kadar devam eder toplam uzunluğu ise  6,000 kilometreyi aşar. 

    Kaynak: USGS, Britannica, NASA, Nationalgeographic

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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