Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Benim ve oyuncularımın hayalleri var - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: Benim ve oyuncularımın hayalleri var

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında karşılaşacakları Dinamo Kiev maçını dört gözle beklediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 14:38 Güncelleme: 22.10.2025 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Benim ve oyuncularımın hayalleri var"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 2. hafta mücadelesinde yarın saat 22.00’de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i ağırlayacak. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında müsabaka öncesi değerlendirmelerde bulundu.

        Çok önemli bir maça çıkacaklarının altını çizen Reis, "Kesinlikle Dinamo Kiev’e karşı oynamak kolay değil. Son 5 maçı kazanamasalar bile herhangi bir maçı da kaybetmediler. 5 beraberlik aldılar. Çok güçlü bir rakip ve geçiş hücumunda çok etkililer. Defansif anlamda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kendi evimizde oynayacağız. İlk oynadığımız maçı deplasmanda kazanmıştık. İyi sonuçlar almaya devam etmek istiyoruz. Çok iyi bir performansımız var. Kiev maçını dört gözle bekliyoruz. Kiev’in uzun yoldan gelmesinin bizim için avantaj olacağını düşünmüyoruz. Biz de Varşova’dan gelip maç oynamıştık. Rakibimiz son karşılaşmalarda istediği sonuçları alamadı ama bu onların güçlü olmadığı anlamına gelmez. Yarınki karşılaşmada iyi bir performans gösterip, iyi bir sonuç almak istiyoruz" dedi.

        "MÜMKÜNSE PLAY-OFF'A KALMAK İSTİYORUZ"

        Şu anda oldukları konum ve mücadele ettikleri yerle alakalı geçen sene çok çalıştıklarının altını çizen Reis, 9 gün içerisinde 3 maça çıkacaklarının hatırlatılması üzerine, "Buna benzer bir periyodu geçen hafta da yaşamıştık. 3 günde bir maç oynamıştık. Her maç bizim için önemli. Her maça ayrı bakıyoruz. Maç maç gidiyoruz. Oyuncular çok iyi motive oldu, sakatlar kadroya döndü. Antrenmanlarda tüm oyuncular forma savaşı veriyor. Bu da benim işimi karar verme aşamasında zorlaştırıyor. Verdiğiniz kararlarla herkesi mutlu edemiyorsunuz. Geçen sene bu günlere gelmek için çok çalıştık. Bugünlerin keyfini çıkartmak gerekiyor. Umarım yarın taraftarlarımız stadı doldurup, bizi destekler. Yeni bir galibiyetle bir kutlama yapmayı hedefliyoruz. Ben ve oyuncularım dört gözle Dinamo Kiev maçını bekliyoruz. Yapımı herkes biliyor. Hedefler hakkında konuşmuyorum. Ben oyuncuları, oyuncular da beni tanıyor. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Sahada olduğumuz müddetçe hedefimiz kazanmak olacak. Futbol sonuç oyunu. Sonuçlar iyi olursa iyi performans göstermiş olursunuz. İyi sonuç alamazsınız başarısız olursunuz. İyi bir pozisyondayız. Mümkünse play-off’a kalmak istiyoruz. Alacağımız sonuçlara göre ilerisi için de düşünülebilir. Maç maç gitmek en doğrusu" diye konuştu.

        "BENİM VE OYUNCULARIMIN HAYALLERİ VAR"

        Alman teknik adam, ilk 8’e girme konusundaki soruya ise şöyle cevap verdi:

        "Yönetimin hayalleri var. Benim ve oyuncularımın da hayalleri var. Her zaman maç maç gitmek gerekiyor. Yarınki maçtan istediğimiz sonucu alamazsak farklı şeyler konuşur olacağız. Hedefim oyuncuları geliştirmek ve tecrübe kazanmak. İyi bir sonuç alırsak bizim adımıza harika olur. Belirli bir hedef belirlemek için erken ancak kendime göre hedeflerim var."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        Ağabeylerinin husumetli olduğu kişiyi öldürdüler!
        Ağabeylerinin husumetli olduğu kişiyi öldürdüler!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        Arkadaşına banka kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına banka kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Louvre Müzesi soygununun maliyeti: 88 milyon avro
        Louvre Müzesi soygununun maliyeti: 88 milyon avro
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Polonya'da 2 çocuklu ailelere 'sıfır gelir vergisi' dönemi
        Polonya'da 2 çocuklu ailelere 'sıfır gelir vergisi' dönemi
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
        Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Habertürk Anasayfa