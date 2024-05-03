Samsunspor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek
Trendyol Süper Lig'in 35. haftası Karadeniz derbisine sahne olacak. Yılport Samsunspor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Yılport Samsunspor'a konuk olacak. Bordo-mavili ekip, Karadeniz derbisinden galibiyetle ayrılarak 3. sıradaki yerini daha da sağlamlaştırmak istiyor.
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Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
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Trabzonspor, haftaya 58 puan ile 3'üncü sırada girdi. Son 3 resmi maçını kazanan bordo-mavili ekip, zorlu Samsun deplasmanından da galibiyetle ayrılarak üçüncülük hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.
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Trabzonspor'da sezonu kapatan Hüseyin Türkmen dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Sarı kart cezası sona eren Eren Elmalı'nın da 1 maçlık aranın ardından yeniden 11'e dönmesi bekleniyor.
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Yılport Samsunspor ise 39 puanla 13'üncü basamakta yer alıyor. 5 maçtır kazanamayan kırmızı-beyazlılar, taraftarı önünde başarılı bir sonuç hedefliyor.
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Yılport Samsunspor'da Satka sakatlığı; Fofana ve Dimata da sarı kart cezaları nedeniyle Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.
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