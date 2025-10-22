Habertürk
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i ağırlayacak - Futbol Haberleri

Samsunspor, Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i ağırlayacak

        Samsunspor, Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i ağırlayacak

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, 2. maçında yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 11:25 Güncelleme: 22.10.2025 - 11:25
        Samsunspor 2'de 2 için sahada!
        UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın yapılacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında yarın 18 maç oynanacak.

        İlk karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Samsunspor, saat 22.00'de Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar, ilk maçında Polonya ekibi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

        Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ise TSİ 19.45'te Polonya'nın Legia Varşova takımını ağırlayacak.

        Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

        19.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Legia Varşova (Polonya)

        19.45 Rapid Wien (Avusturya) - Fiorentina (İtalya)

        19.45 Strasbourg (Fransa) - Jagiellonia (Polonya)

        19.45 Rijeka (Hırvatistan) - Sparta Prag (Çekya)

        19.45 AEK (Yunanistan) - Aberdeen (İskoçya)

        19.45 Drita (Kosova) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

        19.45 Breidablik (İzlanda) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

        19.45 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Shelbourne (İrlanda)

        19.45 Hacken (İsveç) - Rayo Vallecano (İspanya)

        22.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Slovan Bratislava (Slovakya)

        22.00 Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

        22.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya)

        22.00 Mainz 05 (Almanya) - Zrinjski (Bosna Hersek)

        22.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Lech Poznan (Polonya)

        22.00 Sigma Olomouc (Çekya) - Rakow (Polonya)

        22.00 Samsunspor - Dinamo Kiev (Ukrayna)

        22.00 Universitatea Craiova (Romanya) - Noah (Ermenistan)

        22.00 Hamrun Spartans (Malta) - Lausanne (İsviçre)

