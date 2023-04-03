DHA

Spor Toto 1. Lig´de 30. hafta geride kalırken Samsunspor en yakın rakibinin 10 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Son 7 maçının tamamının kazanan Kırmızı-Beyazlılar son olarak yaklaşık 30 bin taraftarının önünde, 85 dakikayı 10 kişi oynadığı maçta Pendikspor´u 4-2 mağlup etti. Samsunspor ayrıca tam 20 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. En son 15 Ekim 2022 günü İzmir deplasmanında Altınordu´ya 2-1 kaybeden Samsunspor, o günden bu yana oynadığı 20 maçta 15 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

Mazisi 1963 yılına dayansa da, bu formatıyla 2001-02 sezonundan beri oynanan 1. Lig´de yenilmezlik serisi rekoru şu an amatör ligde bulunan Karabükspor´a ait durumda. Karabükspor 2009-10 sezonunda 77 puanla şampiyon olurken, ligin 9´uncu haftasında Orduspor deplasmanında 3-1 kaybettiği maçın ardından ligin 34´üncü hafta ve son maçı olan Adanaspor deplasmanında 3-1 kaybedene dek tam 24 hafta yenilgi yüzü görmedi.

Samsunspor gelecek haftalarda sahasında Tuzlaspor, Ankara Keçiörengücü ve Bodrumspor ile karşılaşacak. Karadeniz temsilcisi deplasmanda ise Göztepe ve Denizlispor´a konuk olacak. Samsunspor, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor deplasmanlarındaki maçlardan ise 3-0 hükmen galip sayılacak. Birinci Lig´de tam 7 şampiyonluk yaşayan ve bu konuda da rekortmen olan Samsunspor, 8´inci şampiyonluğunu yeni bir rekorla taçlandırmak istiyor.

Ayrıca Samsunspor´un eski formatta oynanan ve adı İkinci Lig olan ligde yaşadığı, kendine ait bir rekoru da var ve buna göre Karadeniz ekibi 1984-85 sezonunda Tanju Çolak, Fatih Uraz, Emin Kar, Rıfat Benli gibi oyuncularının olduğu kadro ile 26 maç boyunca yenilgi yaşamamıştı. Bu süreçte 17 galibiyet 9 beraberlik yaşanmıştı.

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