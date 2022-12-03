Spor Toto 1. Lig’in 16. hafta mücadelesinde Samsunspor sahasında karşılaştığı Denizlispor’u 5-0 mağlup etti.

3. dakikada ceza sahasına sarkan Ali Ülgen topu filelerle buluşturdu. Gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.

25. dakikada Tanque’nin defansın arkasına gönderdiği pasa iyi hareketlenen Laura maçtaki dengeyi bozdu. 1-0

36. dakikada Tanque, seri çalımlar sonrası pasını Laura’ya ulaştırdı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Laura kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. 2-0

38. dakikada sağ kanattan Muhammed’in ortasına iyi yükselen Muhammet Özkal’ın kafa vuruşu üsten auta çıktı.

55. dakikada göğsüyle topu yumuşatan Tanque’nin şutu direğin sağından auta çıktı.

60. dakikada Leo’nun kullandığı serbest vuruş, direğin üstünden auta çıktı.

61. dakikada ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Ali Ülgen’in dokunuşu farkı 3’e çıkardı. 3-0

68. dakikada Ali’nin sağdan pasına iyi hareketlenen Harris, topu boş kaleye yuvarladı. 4-0

90+2. dakikada Polat'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet Sağat'ın şutu filelerle buluştu. 5-0

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Ali Can Alp

Yılport Samsunspor: Szumski, Ali Ülgen, Alim Öztürk (Dk. 73 Yusuf Abdioğlu), Celil Yüksel (Dk. 85 Cihan Kahraman), Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Ali Kaan Güneren (Dk. 73 Muhammet Ali Özbaskıcı), Laura (Dk. 73 Ahmet Sağat), Osman Çelik, Harris, Tanque (Dk. 87 Polat Yaldır)

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Hakan Çinemre (Dk. 66 Erdal Akdarı), Ömer Şişmanoğlu, Özer Özdemir (Dk. 46 Bekir Turaç Böke), Schwechlen, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 46 Berkant Gündem), Djedje (Dk. 59 Okan Derici)

Goller: Dk. 25 ve 36 Laura, Dk. 62 Ali Ülgen, Dk. 68 Harris, Dk. 90+3 Ahmet Sağat (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Özer Özdemir, Dk. 32 Schwechlen (Altaş Denizlispor), Dk. 59 Alim Öztürk, Dk. 84 Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor)