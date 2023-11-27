Samsunspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

Oktay Derelioğlu (Takvim): Maçın tamamında yani 90 dakikasından çok fazla zevk almadım. Futbolseverler de aynı şeyi düşünüyordur. 3 puan ile dönmek Beşiktaş için neden değerli?

Kongre süreci var. Hem Rıza Çalımbay hem de yeni başkana bir moral olarak yazacaktır. İlk yarıda gerçekten de sönük bir futbol vardı. Samsunspor'un kendi saha ve seyirci avantajını kullanamadığını düşünüyorum. Ayrıca Beşiktaş da öyle çok iştahlı bir oyun ortaya koymadı. Sakatlıktan dönen oyuncular var, eksikler var. Bunlar her zaman futbolda var.