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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor: 0 - Başakşehir: 0 MAÇ SONUCU - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor: 0 - Başakşehir: 0 MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Yılport Samsunspor ile RAMS Başakşehir 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 21:15 Güncelleme: 22.10.2023 - 21:15
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        Samsun'da gol sesi yok
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        Yılport Samsunspor ile RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında 0-0 berabere kaldı.

        Bu sonuçla RAMS Başakşehir 8, Yılport Samsunspor ise puanını 2 yaptı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        Karşılaşmaya iki takımın oyuncuları, "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" pankartı ile çıktı.

        2. dakikada ev sahibi takımın atağında Soner Gönül'ün yaklaşık 28 metre uzaklıktan sert şutunda, kaleci Volkan Babacan topu son anda kornere çeldi.

        15. dakikada ani gelişen Samsunpor atağında Tirpan'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yerden sert şutunda, top direk dibinden auta gitti.

        28. dakikada kırmızı-beyazlı takımın kazandığı köşe atışını Holse kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine ortasına ön direkte iyi yükselen Benasser, kafa ile vurdu, arka direkte kaleci Volkan Babacan topu yatarak bloke etti.

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        38. dakikada RAMS Başakşehir'in ani gelişen atağında Berkay Özcan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Figueiredo'nun sert şutunda kaleci Okan Kocuk'e geçen top, direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

        Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

        54. dakikada RAMS Başakşehir'in golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Samsunspor defansının hatasında topla buluşan Pelkas'ın ceza sahasına pasında Keny, kaleci Okan Kocuk'un üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyon tamamlandıktan sonra hakem Murat Erdoğan, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

        60. dakikada Samsunspor'un atağında çalımlarla ceza sahası içine giren Emre Kılınç'ın pasında Holse, plase bir vuruşla topu kaleye gönderdi; kaleci Volkan Babacan parmaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

        68. dakikada Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan gönderdiği pasa, ceza sahası dışından Holse, yerden sert vurdu, kaleci Volkan Babacan topu son anda yatarak bloke etti.

        85. dakikada Samsun ekibinin atağında Benasser'in ortasına altıpas içinde Ercan Kara dokundu, top az farkla auta gitti.

        Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

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