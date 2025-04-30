Samsung’un çip krizinde kara bulutlar! ABD tarifeleri ve analist şüpheciliği gölgesinde ikinci yarı umudu

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, 2025’in ilk çeyreğinde çelişkili bir tabloyla karşı karşıya. Mobil cihaz ve ağ iş kolu, yapay zeka destekli Galaxy S serisinin gücüyle kârını %23 artırarak dört yılın zirvesine ulaşırken, çip bölümü %42’lik kâr erimesiyle adeta alarm verdi. Şirket, yaptığı açıklamada, ABD’nin yeni gümrük tarifelerinin akıllı telefon talebini ciddi şekilde daraltabileceği uyarısında bulunarak gelecekteki performansın öngörülemez olduğunu vurguladı.

Samsung’un temkinli görünümü, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifleri savaşı nedeniyle küresel ticaretteki belirsizlikleri yansıtıyor ve General Motors’un yıllık tahminlerini geri çekmesinden bir gün sonra geldi.

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Samsung'un Finans Direktörü (CFO) Park Soon-cheol, mevcut belirsizliklerin azalması halinde ikinci yarıda “kademeli bir iyileşme” beklediklerini söylese de, analistler, özellikle yapay zeka çip pazarındaki zayıf yönlendirme nedeniyle bu iyimserliği inandırıcı bulmadı. SK Hynix’in yapay zeka talebiyle kârını %158 artırması, Samsung’un derin krizini gölgede bırakan bir başka gerçek oldu.

REKLAM MOBİL SEGMENTTEKİ PARILTI, KRİZİN GÖLGESİNDE SOLUYOR Samsung’un mobil cihaz ve ağ iş kolu, Ocak-Mart 2025 döneminde kârını %23 artırarak 4.3 trilyon won’a taşıdı ve son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yapay zeka özellikleriyle güçlendirilen yeni Galaxy S modeli, bu başarının temel taşı oldu. Reuters'in verdiği bilgiye göre, Samsung, ABD’nin gümrük vergileri öncesinde Vietnam, Hindistan ve Güney Kore’deki akıllı telefon üretimini hızlandırarak talebi karşılamaya çalıştı. Şirketin toplam geliri %10 artarak 79.1 trilyon won’a yükseldi. Ancak, Samsung’un “ticari kargaşa” uyarısı, bu kazanımları riske atıyor. Şirket, ABD tarifelerinin akıllı telefon talebini vurabileceğini ve bu durumun gelecekteki performansı belirsizleştirdiğini açıkça belirtti. YAPAY ZEKA ÇİP PAZARINDA SAMSUNG’UN ÇÖKÜŞÜ Samsung’un çip bölümü ise, 2025’in ilk çeyreğinde kârını %42 düşüşle 1.1 trilyon won’a gerileterek ağır bir darbe aldı. Yapay zeka işlemcilerinde kullanılan Yüksek Bant Genişlikli Bellek (HBM) satışları, ABD’nin yapay zeka çiplerine yönelik ihracat kontrolleri nedeniyle dibe vurdu. Analistlere göre, Samsung’un HBM gelirinin yaklaşık üçte biri Çin pazarından geliyordu ve bu kayıp, şirketi stratejik bir çıkmaza sürükledi. Samsung, HBM3E ürün örneklerini büyük müşterilere sunduğunu ve ikinci çeyrekten itibaren satışlarda “kademeli” bir toparlanma beklediğini belirtse de, net bir hedef ortaya koyamadı. Bu belirsizlik, analistlerin güvenini daha da zedeledi.

ABD TARİFELERİ: SAMSUNG’UN GELECEĞİNE YENİ BİR TEHDİT Samsung’un Çarşamba günü yaptığı açıklama, ABD’nin gümrük tarifelerinin akıllı telefonlar gibi kilit ürünlere olan talebi ciddi şekilde azaltabileceği yönündeydi. Bu uyarı, şirketin zaten çip pazarında yaşadığı krizle birleşince, yatırımcılar ve analistler arasında derin bir endişe yarattı. Samsung’un Vietnam, Hindistan ve Güney Kore’deki üretim kapasitesini artırma hamlesi, tarifelerin etkisini hafifletmek için bir önlem olarak görülse de, analistler bu stratejinin uzun vadeli bir çözüm sunacağından şüpheli. Şirketin gelecek performansını öngörememe itirafı, ticari kargaşanın Samsung’un büyüme planlarını nasıl baltalayabileceğinin açık bir göstergesi. ANALİSTLERDEN SERT ELEŞTİRİ: “İYİMSERLİK HAYAL KIRIKLIĞI YARATIYOR” CFO Park Soon-cheol’un “ikinci yarıda kademeli iyileşme” öngörüsü, analistlerden geçer not alamadı. NH Investment & Securities’ten kıdemli analist Ryu Young-ho, “Talep belirsizliği, makroekonomik riskler ve ABD tarifelerinin gölgesi devam ederken, ‘ilk yarı düşük, ikinci yarı toparlanma’ söylemi yetersiz. Yapay zeka çip iş koluna dair açıklama eksik, yönlendirme zayıf” diyerek Samsung’un stratejisini sert bir dille eleştirdi. Analistler, şirketin özellikle Nvidia’ya HBM tedarikinde rakip SK Hynix’in çok gerisinde kaldığını vurguladı. SK Hynix, aynı çeyrekte yapay zeka talebiyle kârını %158 artırarak 7.4 trilyon won’a taşırken, Samsung’un HBM satışlarının ilk çeyrekte dibe vurması, şirketin liderlik yarışında geri kaldığını açıkça ortaya koydu.

SK HYNİX’İN GÖLGESİNDE ZAYIFLAYAN BİR DEV Samsung’un yapay zeka çip pazarındaki gerilemesi, rakibi SK Hynix’in yükselişiyle daha da görünür hale geldi. SK Hynix, Nvidia gibi devlere HBM tedarikinde lider konumunu güçlendirirken, Samsung bu yarışta adeta tökezledi. Analistler, Samsung’un HBM gelirinin Çin pazarına bağımlı olmasının ve ABD ihracat kontrolleriyle bu pazarı kaybetmesinin, şirketi ağır bir krize sürüklediğini belirtiyor. Samsung’un ikinci çeyrekte HBM satışlarında toparlanma umudu taşısa da, SK Hynix’in domine ettiği bir piyasada bu hedefin ne kadar gerçekçi olduğu büyük bir soru işareti. Samsung, 2025’in ilk çeyreğinde mobil cihaz segmentindeki başarısıyla bir nebze soluk alsa da, çip bölümündeki %42’lik kâr çöküşü, ABD tarifelerinin akıllı telefon talebini vurabileceği uyarısı ve yapay zeka çip pazarında SK Hynix’in gerisinde kalmasıyla derin bir krizle yüzleşiyor. CFO’nun ikinci yarıda toparlanma öngörüsü, analistlerin sert eleştirileri ve belirsiz yönlendirmeler karşısında inandırıcılıktan uzak kalıyor. Galaxy S serisinin yapay zeka destekli yükselişi, Samsung’un teknoloji devleri arasındaki yerini korumasını sağlasa da, çip pazarındaki liderlik yarışında geri adım atmaya devam ederse, bu başarı hikayesi ticari kargaşanın gölgesinde solabilir.