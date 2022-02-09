Samsung'un yeni amiral gemisi: Galaxy S22 Ultra

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Samsung Electronics Mobil Deneyim Bölümü Başkanı TM Roh, "Samsung olarak, en kaliteli cihazlarımız için çıtayı daha da yükseltmek amacıyla durmadan çalışıyoruz. Galaxy S22 Ultra, Galaxy Note'un çok sevilen işlevselliğini, Galaxy S serisinin en çok takdir toplayan özellikleriyle, gerçek anlamda benzersiz bir mobil deneyimde birleştiriyor. Böylece akıllı telefonlar için yeni bir standart belirliyor, mobil teknolojiyi de bir adım öteye taşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir de şunları kaydetti:
"Samsung olarak, müşterilerimize inovasyonun geldiği son noktayı onların hayatını kolaylaştıracak şekilde sunmaya devam ediyoruz. Premium akıllı telefon kategorisinde piyasaya sunduğumuz en güçlü cihaz olan Galaxy S22 Ultra'nın gelişmiş Nightography, video özellikleri ve iki gün süren pil ömrüne ek olarak bugüne kadarki en etkin 'S Pen' ile pazarda kuralları yeniden yazıyoruz."
Galaxy S22 Ultra akıllı telefonların, mart ayından itibaren, samsung.com, operatörler ve perakendeciler aracılığıyla geniş kapsamlı olarak çevrimiçi satışa sunulması planlanıyor. Cihaz, phantom black, phantom white, green, burgundy renk alternatifleri, 128 GB, 256 GB ve 512 GB hafıza seçenekleri, 8 GB ve 12 GB RAM özellikleri ile satışa sunulacak.
Kaza sonucu oluşan hasarları, onarımları ve daha fazlasını kapsayan özel bir ürün destek hizmeti olan Samsung Care+, Galaxy S22 serisi için de tüketicilerin yararlanması için sunulacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!