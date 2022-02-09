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Samsung'un yeni amiral gemisi: Galaxy S22 Ultra tanıtıldı! Samsung Galaxy S22 Ultra özellikleri nedir? - Teknoloji Haberleri

Samsung'un yeni amiral gemisi: Galaxy S22 Ultra

Samsung, Galaxy Note serisinin gücü ve Galaxy S serisinin profesyonel seviye kamera özelliklerini bir araya getiren, tek şarjla 2 güne kadar süren pil ömrüne sahip yeni amiral gemisi Galaxy S22 Ultra'yı tanıttı

09.02.2022 - 20:04 | Güncelleme: TEKNOLOJİ
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  • Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung Galaxy S22 Ultra, premium akıllı telefon kategorisinde bugüne kadar geliştirilen en güçlü cihaz özelliğine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Yeni Galaxy S22 Ultra ile ilk kez bir Galaxy S serisi cihazda yer alan S Pen şimdiye kadar kullanıma sunulan en etkin S Pen olma özelliğini taşıyor.

  • FOTOĞRAF VE VİDEO ÖZELLİKLERİ

    Açıklamaya göre kullanıcılar, Galaxy S22 Ultra ile her türlü ışıklandırma ortamında en iyi görüntüleri anında ve paylaşıma hazır şekilde yakalayabilecekler.

    Galaxy S22 Ultra, görüntüyü 100 kat daha yakınlaştıran yakınlaştırma özellikleriyle Samsung'un yalnızca en güçlü değil aynı zamanda en akıllı kamerasına da sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

  • MAKSİMUM GÜVENLİK

    Galaxy S22 serisinde parola, biyometrik bilgiler veya Blockchain anahtarları gibi kullanıcıların hassas verileri, telefonun ana işletim sisteminden tamamen izole eden güvenli bir işlemci ve bellek içeren Samsung'un güçlü Knox Vault güvenlik platformuyla korunuyor.

    Diğer yandan, Galaxy S22 serisinin tamamı ilerleyen dönemde çıkacak dört yeni Android işletim sistemi güncellemesini destekleyecek. Böylece milyonlarca Galaxy kullanıcısı en yeni güvenlik, üretkenlik ve diğer heyecan verici yeni özelliklerden daha uzun süre yararlanabilecek. Ayrıca, tüm Samsung akıllı telefonlar 3 yıl Android ve 1 yıl güvenlik güncellemesi olmak üzere toplam 4 yıl güncelleme desteği almaya devam ediyor.

  • GALAXY'NİN YENİ CİHAZLARI 

    Yeni Galaxy S22 serisinin yanı sıra Samsung, Galaxy kullanıcılarının hayatlarının her alanında bağlantıda kalabilmeleri amacıyla Galaxy Watch4 için birçok güncellenmiş özellik ve yepyeni bir tablet ailesi de sunuyor. Samsung, bugüne kadar geliştirdiği en güçlü performansa sahip ve en büyük tablet olan Galaxy Tab S8 Ultra'nın da aralarında bulunduğu yeni Galaxy Tab S8 Serisi'ni tanıttı. Galaxy Tab S8, S8+ ve Galaxy Tab S8 Ultra'dan oluşan yeni Galaxy Tab S8 Tablet Serisi, gelişmiş donanım ve üretkenlik özellikleri ile kullanıcılara hem iş hem eğlence için kusursuz bir özgürlük ve esneklik sunuyor.

  • Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Samsung Electronics Mobil Deneyim Bölümü Başkanı TM Roh, "Samsung olarak, en kaliteli cihazlarımız için çıtayı daha da yükseltmek amacıyla durmadan çalışıyoruz. Galaxy S22 Ultra, Galaxy Note'un çok sevilen işlevselliğini, Galaxy S serisinin en çok takdir toplayan özellikleriyle, gerçek anlamda benzersiz bir mobil deneyimde birleştiriyor. Böylece akıllı telefonlar için yeni bir standart belirliyor, mobil teknolojiyi de bir adım öteye taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir de şunları kaydetti:

    "Samsung olarak, müşterilerimize inovasyonun geldiği son noktayı onların hayatını kolaylaştıracak şekilde sunmaya devam ediyoruz. Premium akıllı telefon kategorisinde piyasaya sunduğumuz en güçlü cihaz olan Galaxy S22 Ultra'nın gelişmiş Nightography, video özellikleri ve iki gün süren pil ömrüne ek olarak bugüne kadarki en etkin 'S Pen' ile pazarda kuralları yeniden yazıyoruz."

    Galaxy S22 Ultra akıllı telefonların, mart ayından itibaren, samsung.com, operatörler ve perakendeciler aracılığıyla geniş kapsamlı olarak çevrimiçi satışa sunulması planlanıyor. Cihaz, phantom black, phantom white, green, burgundy renk alternatifleri, 128 GB, 256 GB ve 512 GB hafıza seçenekleri, 8 GB ve 12 GB RAM özellikleri ile satışa sunulacak. 

    Kaza sonucu oluşan hasarları, onarımları ve daha fazlasını kapsayan özel bir ürün destek hizmeti olan Samsung Care+, Galaxy S22 serisi için de tüketicilerin yararlanması için sunulacak. 

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