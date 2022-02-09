Samsung'un yeni amiral gemisi: Galaxy S22 Ultra

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Samsung Electronics Mobil Deneyim Bölümü Başkanı TM Roh, "Samsung olarak, en kaliteli cihazlarımız için çıtayı daha da yükseltmek amacıyla durmadan çalışıyoruz. Galaxy S22 Ultra, Galaxy Note'un çok sevilen işlevselliğini, Galaxy S serisinin en çok takdir toplayan özellikleriyle, gerçek anlamda benzersiz bir mobil deneyimde birleştiriyor. Böylece akıllı telefonlar için yeni bir standart belirliyor, mobil teknolojiyi de bir adım öteye taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir de şunları kaydetti:

"Samsung olarak, müşterilerimize inovasyonun geldiği son noktayı onların hayatını kolaylaştıracak şekilde sunmaya devam ediyoruz. Premium akıllı telefon kategorisinde piyasaya sunduğumuz en güçlü cihaz olan Galaxy S22 Ultra'nın gelişmiş Nightography, video özellikleri ve iki gün süren pil ömrüne ek olarak bugüne kadarki en etkin 'S Pen' ile pazarda kuralları yeniden yazıyoruz."

Galaxy S22 Ultra akıllı telefonların, mart ayından itibaren, samsung.com, operatörler ve perakendeciler aracılığıyla geniş kapsamlı olarak çevrimiçi satışa sunulması planlanıyor. Cihaz, phantom black, phantom white, green, burgundy renk alternatifleri, 128 GB, 256 GB ve 512 GB hafıza seçenekleri, 8 GB ve 12 GB RAM özellikleri ile satışa sunulacak.

Kaza sonucu oluşan hasarları, onarımları ve daha fazlasını kapsayan özel bir ürün destek hizmeti olan Samsung Care+, Galaxy S22 serisi için de tüketicilerin yararlanması için sunulacak.